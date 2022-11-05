أنطونيو كونتي ينتقد روزنامة مباريات الأندية قبل المونديال

انتقد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، القائمين على تسيير جدول المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن ازدحام المباريات يُعرِّض سلامة اللاعبين إلى الخطر قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد ازدياد عدد الإصابات في صفوف فريقه.

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وسيفتقد كونتي 3 من أبرز لاعبي فريقه في مواجهة ليفربول يوم الأحد بالجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي بسبب الإصابات، ويتعلق الأمر بكل من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والمهاجم البرازيلي ريتشارليسون والمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو.



ومن المحتمل أن يفتقد توتنهام خدمات الثنائي الأوروغوياني رودريغو بنتانكور والبرازيلي لوكاس مورا، في حين من المحتمل أن يعود السويدي ديان كولوسيفسكي نهاية هذا الأسبوع بعد غيابه عن المشاركة مع توتنهام منذ منتصف أيلول الماضي.



ووجّه المدرب الإيطالي انتقادات شديدة لمسؤولي الدوري الإنجليزي ولمسؤولي الاتحاد الأوروبي، بسبب برمجة عدد كبير من المباريات في وقت وجيز، وذلك بقوله: "في الكثير من الأحيان أسمع عن رفاهية اللاعبين، لكنها مجرد طريقة مهذبة لإظهار أنهم مهتمون حقًا برفاهية اللاعبين؛ لأنهم ليسوا قلقين حقًا بشأنها إذا كان الجدول على هذا النحو".





وتابع: "في كل لحظة يظهر أن أهم شيء هو استمرار البطولات، ومن فضلكم لا أريد أن أستمع في المستقبل إلى أشخاص يتحدثون عن رفاهية اللاعبين؛ لأن هذا ليس صحيحًا".

المصدر: win win