توني كروس يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم

أكد الألماني السابق توني كروس عدم تراجعه عن قرار اعتزال اللعب الدولي، وبالتالي عدم مشاركته في مونديال كأس العالم قطر 2022 الذي يُقام خلال الفترة الممتدة من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأوّل.

وأشار نجم ريال مدريد، خلال مشاركته في برنامج "عالم فالدانو" الذي يُبث على قناة موفيستار الإسبانية، إلى أنه يفضل ألقابه الخمسة في دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني على لقب كأس العالم الذي تُوّج به مع منتخب بلاده ألمانيا في مونديال البرازيل 2014.

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ولم يتردد في اختيار خماسية الأبطال، قائلا: "سوف أختار ألقاب التشامبيونزليغ الخمسة بفضل الكم الكبير، وكذلك لأنني شخص أحب الاستمرارية، وتحقيق 5 بطولات في دوري الأبطال خلال 8 سنوات فقط شيء خاص جداً، لم يكن هذا سؤالاً صعباً (يضحك)".

وتحدث عن غيابه عن كأس العالم قطر 2022، قائلا: "لن أشارك في قطر، ولكنني سأكون هناك في إجازتي بصفتي متابعا، ومتأكد من أنني حين سأشاهد المنتخب يلعب سأتمنى لو كنت معه، فقد لعبت 12 سنة مع المنتخب الوطني، لكن قراري كان قد حُسم بعد اليورو الماضي، أولاً لأنني قررت أن أمضي وقتاً أكبر مع عائلتي، ثم لوجود لاعبين آخرين يستحقون اللعب أكثر، كما لم أرغب في أن أصل لمرحلة يقال لي فيها من الأفضل أن تترك المنتخب".

المصدر: win win