نجومٌ لن ترى شمس قطر في كأس العالم!

دمّرت لعنة الاصابات احلام كوكبة من نجوم كرة القدم، قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر. فالمشاركة في "المونديال" بقميص المنتخب الوطني، حلم يراود أي لاعب، لكن في بعض الأحيان "ما كل ما يتمناه المرء يدركه".

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أكثر من 10 لاعبين حرمتهم الاصابة القاسية، من أضواء "المونديال" الذي سيقام لأول مرة في التاريخ في بلد عربي.



ورغم حرص هؤلاء اللاعبين على الظهور بأفضل صورة قبل كأس العالم، الا أنهم وقعوا في قائمة الغائبين عن البطولة المنتظرة.



منتخب فرنسا ورغم حرص هؤلاء اللاعبين على الظهور بأفضل صورة قبل كأس العالم، الا أنهم وقعوا في قائمة الغائبين عن البطولة المنتظرة.

بداية ذاق منتخب فرنسا "حامل اللقب" لوعة الغياب أكثر من مرّة، إذ حرمته الاصابة من بعض نجومه. فقد أصيب لاعب فريق يوفنتوس الايطالي بول بوغبا في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم، وخضع لجراحة في أيلول الماضي لعلاج إصابة في غضروف مفصلي.



وفرضت الإصابة على بوجبا، الخضوع لعملية جراحية، قبل أن تشير تقارير صحفية أخرى إلى أن اللاعب عانى من آلام عضلية ستبعده لمدة 3 أسابيع.



ولأن المصائب لا تأتي فرادى، تلقى منتخب "الديوك"، ضربة موجعة بعد إصابة نغولو كانتي نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، التي ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر.



ولم تكتفِ الإصابات بملاحقة بوغبا وكانتي، بل أيضاً طالت أبو بكر كمارا، حيث عانى لاعب وسط أستون فيلا من إصابة في الركبة في أيلول، وسيغيب لما بعد كأس العالم.



منتخب ألمانيا

ومن سيئي الحظ، كان تيمو فيرنر لاعب منتخب ألمانيا، الذي حرمته الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه لايبزيغ أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني، من خوض نهائيات "عرس قطر".



منتخب انجلترا

وتوالت الاصابات حتى وصلت الى صفوف انجلترا، وضربت اللاعب بن تشيلويل وتم استبعاده لما يصل إلى ثلاثة أشهر، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وينضم بن تشيلويل إلي قائمة إصابة منتخب إنجلترا، التي تضم 6 لاعبين آخرين وهم: كالفين فيليبس وجوردان هندرسون، ريس جيمس، كايل وواكر، جون ستونز، دومينيك كالفيرت لوين.



منتخب البرتغال

وتلقى المنتخب البرتغالي ضربة مزدوجة في أقل من شهر، بعد إصابة ديوجو جوتا نجم ليفربول في ربلة الساق، وبعدها إصابة المتألّق مع وولفرهامبتون بيدرو نيتو وخضوعه لعملية جراحية في الكاحل.





منتخب هولندا

وكان لمنتخب هولندا نصيب، حيث أصيب جورجينيو فينالدوم، الذي ما لبث أن انضم إلى روما، وفي اليوم التالي تعرض لكسر مضاعف في الساق أبعدته عن تحقيق أحلامه مع منتخب هولندا بكأس العالم.



منتخب البرازيل

ولم يسلم راقصو "السامبا" من لعنة الاصابات، حيث أكد اللاعب آرتور ميلو أنه سيغيب عن مونديال قطر 2022 بسبب الاصابة.



منتخب بلجيكا

ولن يلحق النجم المكسيكي خيسيوس كورونا "المونديال" مع منتخب بلاده، الذي أصيب بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه اشبيلية.



منتخب كندا

وفقدَ منتخب كندا أيضاً، خدمات مدافعه سكوت كينيدي في كأس العالم، بسبب الاصابة بالكتف التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريق يانريجنزبورغ في دوري الدرجة الثانية الألماني.





منتخب السعودية

ولم تسلم المنتخبات العربية من الإصابات، فخلال معسكر منتخب السعودية في أبو ظبي، أصيب الحارس فواز القرني بالرباط الصليبي، ليبتعد عن الملاعب لعدة أشهر.