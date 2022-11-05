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رياضة
إصابة ميسي قبل أسبوعين من المونديال.. قلق كبير بين الجماهير
Lebanon 24
05-11-2022
|
09:00
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سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لقاء فريقه باريس سان جرمان بالدوري الفرنسي بداعي الإصابة، التي أثارت قلقا جماهيريا لأنها تأتي قبل أسابيع من انطلاق بطولة كاس العالم.
وأعلن باريس سان جرمان أن نجمه ليونيل ميسي سيغيب عن لقاء لوريان، الأحد، وهو الفريق "العنيد" الذي يعد مفاجأة الدوري هذه السنة.
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خبر إصابة ميسي أدخل جماهير كرة القدم بحالة "هستيرية"، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن الملايين منهم تنتظر ميسي في مونديال قطر 2022، بعد أسبوعين.
وأكد باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي لن يلعب ضد لوريان بسبب "التهاب وتر العرقوب".
ولكن المصادر الفرنسية أكدت أن الإصابة "طفيفة"، ومن المتوقع أن يعود في التدريبات الكاملة الأسبوع المقبل.
ويتوقع أن يخوض ميسي لقاء أوكسير بعد أسبوع، قبل أن يتوجه للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده.
(سكاي نيوز عربية)
رياضة
كأس العالم2022
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