ليفربول يقترب من التعاقد مع هداف بروسيا دورتموند

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ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن النجم الإنكليزي الشاب، جود بيلينغهام، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قد بات أقرب بكثير للتعاقد مع نادي ليفربول وليسبق بذلك ريال مدريد الذي كان يطمع في أن يكون بديلا محتملا للنجم الكراوتي لوكا مودريتش.وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي ليفربول تمكنت من إقامة علاقات وثيقة مع محيط اللاعب الشاب الذي لم يتجاوز من العمر 19 واستطاع أن يقدم مستويات مذهلة مع الفريق الألماني عندما انضم إليه في سن السابعة عشرة ربيعا.ريال مدريد هو أحد هذه الأطراف، حيث وضع لوس بلانكوس أنظاره على بيلينجهام كبديل طويل الأمد للوكا مودريتش السحري لكن المسن. اتخذ أبطال أوروبا بالفعل خطوات لتحديث خط وسطهم في العامين الماضيين، مع انضمام أوريلين تشواميني (22) وإدواردو كامافينجا (19) إلى النادي وغادر كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد.ويتطلع كل من ليفربول وريال مدريد إلى تعزيز خط الوسط لديهما بضم بيلينغهام والذي يعد خيارا مثاليا.ومن المؤكد أن وصول الثنائي الفرنسي، كامافينعا وتشواميني، قد جعل خط وسط مدريد أكثر شبابًا، على الرغم من أنهم لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على مودريتش البالغ من العمر 37 عامًا والنجم الألماني توني كروس البالغ من العمر 32 عامًا والذي صرح أنه يريد إنهاء مسيرته فيملعب سانتياغو برنابيو لكنه ألمح إلى أنه لن يلعب لفترة طولية.وأما ليفربول، الذي خسر أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي، فيسعى أيضًا إلى تقليل متوسط عمر خط الوسط مع وجود لاعبين تجاوزوا سن الثلاثين مثل جوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا وجيمس ميلنر فوق الثلاثين، بينما سيبلغ فابينيو 30 العام المقبل.وكانت إدارة "الردز" قد تعاقدت اللاعب آرثر ميلو على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية، لكن النجم البرازيلي شارك مرة واحدة فقط منذ انضمامه إلى ليفربول بسبب نقص اللياقة البدنية وتعرض للإصابة لاحقا.وبيلينغهام، الذي شارك 17 مباراة دولية معن منتخب بلاده ، سيكون بالتأكيد المرشح المثالي لأي من الفريقين لبناء خط الوسط والفريق.وفي ظل الوضع الحالي، قد يكون لدى المدرب الألماني كلوب فرصة أكبر في الحصول على خدمات النجم الأسمر أكثر من مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي.وشارك بيلينغهام مع نادي بوروسيا دورتموند خلال الموسم الحالي في 19 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.