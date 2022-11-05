منتخب إنجلترا يتلقى ضربة جديدة قبل انطلاق مونديال قطر

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سيغيب بن تشيلويل، ظهير أيسر منتخب إنجلترا، عن مونديال "قطر 2022" المقرر بعد أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة في عضلات باطن الركبة، بحسب ما أعلن اللاعب اليوم السبت.وقال لاعب تشيلسي عبر حسابه على "تويتر": "بعد إصابتي بالرباط الصليبي (في تشرين الثاني 2021)، قاتلت كثيرا للعودة قبل كأس العالم. كان أحد أحلامي. للأسف لن تكون الأمور ممكنة بحسب نتائج الفحوص".وأضاف اللاعب الذي عرج في مباراة دينامو زغرب الكرواتي ضمن دوري أبطال أوروبا الأربعاء "سأقوم بكل شيء كي أعاود اللعب مع تشيلسي قريبا".