هالاند ينقذ مان سيتي من تعادل "غريب" في البريميرليغ

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مرة أخرى، أنقذ الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند فريقه مانشستر سيتي، من تعادل وشيك بالدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أن سجل ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.وعانى مانشستر سيتي أمام "الضيف الثقيل" فولهام، الذي كان متعادلا حتى الثواني الأخيرة من اللقاء.وحقق مانشستر سيتي الانتصار بنتيجة 2-1، على ضيفه فولهام، في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز مساء السبت.وسجل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مبكرا للسيتي، قبل أن تنقلب المباراة رأسا على عقب، بسبب حالة الطرد التي حصل عليها المدافع البرتغالي جواو كانسيلو.