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رياضة

هالاند ينقذ مان سيتي من تعادل "غريب" في البريميرليغ

Lebanon 24
06-11-2022 | 00:00
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مرة أخرى، أنقذ الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند فريقه مانشستر سيتي، من تعادل وشيك بالدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أن سجل ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وعانى مانشستر سيتي أمام "الضيف الثقيل" فولهام، الذي كان متعادلا حتى الثواني الأخيرة من اللقاء.
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وحقق مانشستر سيتي الانتصار بنتيجة 2-1، على ضيفه فولهام، في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز مساء السبت.

وسجل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مبكرا للسيتي، قبل أن تنقلب المباراة رأسا على عقب، بسبب حالة الطرد التي حصل عليها المدافع البرتغالي جواو كانسيلو.
وبعد الطرد وركلة الجزاء الناجحة التي نفذها أندرياس بيريرا، لم يستطع السيتي السيطرة على اللقاء، حتى دخول الهداف إيرلنغ هالاند في الشوط الثاني.

ونجح صانع الألعاب كيفن دي بروين الحصول على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة، نفذها هداف الموسم هالاند بنجاح، ليضع فريقه في الصدارة مؤقتا، بانتظار لقاء أرسنال وتشلسي.
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