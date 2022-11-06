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رياضة

الدوري الإيطالي... جيرو يحقق فوز ميلان

Lebanon 24
06-11-2022 | 02:00
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أحرز أوليفييه جيرو هدفا قرب النهاية، ليفوز ميلان حامل اللقب 2-1 على سبيزيا ويتقدم فريق المدرب ستيفانو بيولي إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان بهدف عن طريق ثيو هرنانديز، بعدما قابل عرضية رائعة من إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 21.
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لكن سبيزيا أدرك التعادل قبل مرور ساعة من اللعب، بواسطة دانييل مالديني، نجل وحفيد مدافعي ميلان التاريخيين باولو مالديني وتشيزاري مالديني، لاعب الفريق المعار إلى سبيزيا، بفضل تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

واعتقد ميلان أنه استعاد التقدم عندما مرر ديفوك أوريغي إلى ساندرو تونالي وهز الشباك بتسديدة قوية، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب وجود خطأ في بناء الهجمة.

وأحرز جيرو هدف الفوز الرائع من زاوية ضيقة بعد كرة عرضية من تونالي في الدقيقة 89، لكنه احتفل بشكل صاخب وخلع قميصه وتلقى البطاقة الصفراء الثانية، ليخرج مطرودا من المباراة.

وأصبح رصيد ميلان 29 نقطة متقدما بنقطتين على أتلانتا، الذي خسر 2-1 أمام نابولي المتصدر في وقت سابق من السبت، ويقبع سبيزيا في المركز 17 بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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