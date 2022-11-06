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رياضة
نجم جديد قد يغيب عن المونديال بسبب إصابته المقلقة
Lebanon 24
06-11-2022
|
08:00
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سادت حالة من القلق بين صفوف الكنديين بسبب إصابة نجم منتخب بلادهم ألفونسو دافيز، قبل نحو أسبوعين من انطلاق كأس العالم 2022، إذ خرج من مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني السبت.
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وأمسك دافيز ساقه اليمنى قبل أن يخرج في حالة عدم ارتياح واضحة، بالدقيقة 63 من فوز البافاري بنتيجة 3-2 على هيرتا برلين ضمن منافسات البوندسليغا.
وقال المدير الفني لبايرن ميونيخ يوليان ناغيلسمان: "وفقا للطبيب، هو على الأقل تمزق في الألياف. يجب أن ننتظر ونرى ما سيأتي مع مزيد من الفحوص الأحد".
وبدأ دافيز، الذي يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر أو الجناح، جميع مباريات بايرن ميونيخ الـ13 باستثناء واحدة هذا الموسم، ولعب في جميع مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا باستثناء واحدة.
وأحرز اللاعب المعروف بسرعته 12 هدفا في 35 مباراة مع منتخب كندا، الذي يخوض مباراتين وديتين استعدادا لمونديال قطر، واحدة ضد البحرين بالمنامة في 11 تشرين الثاني والأخرى ضد اليابان في دبي يوم 17 من الشهر ذاته.
وتلعب كندا في المجموعة السادسة بالمونديال، حيث تواجه بلجيكا في 23 تشرين الثاني، ثم كرواتيا يوم 27، والمغرب في الأول من كانون الأول.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
رياضة
كأس العالم2022
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