نجمٌ كرة قدم مكسيكي يتحدث عن اعتزاله.. ماذا قال؟

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وقال فيلا الذي يلعب في صفوف لوس أنجويس إف سي منذ تأسيسه عام 20:18 "كنت أفكر في مستقبلي وقررت أني لن أرحل عن هذا النادي أو أعتزل دون لقب معه لأنني أتيت بهدف واضح".ويعد هذا أول لقب يحصده فيلا على مستوى الأندية في مشواره الذي لعب خلاله في صفوف فرق مثل آرسنال ووست بروميتش الإنجليزيين وريال سوسيداد الإسباني.وأكد فيلا (33 عاماً) أن ضميره "مرتاح الآن" لكنه يرغب في "حصد المزيد" مع لوس أنجلوس إف سي.وقال: "أتيت إلى فريق بمستقبل مبهم والآن ضميري مرتاح رغم أنني أرغب في مواصلة الاستمتاع مع الفريق. ما زلت أرغب في المزيد".وأبرز أن هدفه لدى انضمامه إلى لوس أنجلوس كان "خلق ثقافة إيجابية وربحية ولحسن الحظ تم تحقيق ذلك".