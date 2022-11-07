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رياضة

صلاح يقود ليفربول لانتصار في "القمة"

Lebanon 24
07-11-2022 | 05:00
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حقق ليفربول انتصارا مهما بالدوري الإنكليزي الممتاز، على توتنهام هوتسبر، في ليلة استعاد فيها محمد صلاح شيئا من بريقه المعتاد.

واستطاع ليفربول انتزاع الفوز والانتصار بنتيجة 2-1، من على ملعب توتنهام، بفضل هدفين لنجمه المصري محمد صلاح، سجلهما بالشوط الأول من اللقاء.
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وسجل صلاح الهدفين في الدقيقتين 11 و40، قبل أن يقلص قائد توتنهام هاري كين الفارق بهدف في الدقيقة 70.

وارتفع ليفربول للمركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تراجع توتنهام للمركز الرابع خلف نيوكاسل.

وكان النجم المصري محمد صلاح نجم اللقاء بجدارة، بعد أن سجل هدفي اللقاء ببراعة، وأعاد النسخة "المتوهجة" من الموسم الماضي، والتي تأتي وسط تذبذب في المستوى عانى منه صلاح هذا الموسم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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