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رياضة

مواجهات نارية وثأرية.. إليكم نتيجة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا!

Lebanon 24
07-11-2022 | 06:26
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أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 التي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهات قوية ونارية.
 
 
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
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-ريد بول لايبزيغ (ألمانيا) بمواجهة مانشستر سيتي (إنكلترا)

-كلوب بروج (بلجيكا) بمواجهة بنفيكا (البرتغال)

-ليفربول (إنكلترا) بمواجهة ريال مدريد (إسبانيا)

-آي سي ميلان (إيطاليا) بمواجهة توتنهام هوتسبير (إنكلترا)

-آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) بمواجهة نابولي (إيطاليا)

-بوروسيا دورتموند (ألمانيا) بمواجهة تشلسي (إنكلترا)

-إنتر ميلان (إيطاليا) بمواجهة بورتو (البرتغال)

-بايرن ميونخ بمواجهة باريس سان جيرمان (فرنسا)
 
 
وينتظر أن تقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في شهر شباط وآذار من العام المقبل، حيث ستكون مواجهات الذهاب أيام 14، 15، 21، و22 شباط، ثم العودة أيام 7، 8، 14، و15 آاذار من العام المقبل 2023.
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