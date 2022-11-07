العداءة نوال المتوكل ضيفة سباق ماراتون بيروت الدولي

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كشفت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل، أن العداءة المغربية السابقة حاملة الميدالية الذهبية لإولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 في سباق 400 متر حواجز نوال المتوكل، ستكون ضيفة سباق ماراتون بيروت الدولي الذي تنظمه الجمعية الأحد المقبل 13 تشرين الثاني في منطقة واجهة بيروت البحرية تحت شعار: "أنا بيروت".وقالت الخليل أن زيارة المتوكل إلى لبنان كضيفة للحدث الماراتوني تندرج في إطار التقليد المتبع من قبل الجمعية في إستقدام أبرز الشخصيات والقيادات الرياضية والأبطال والبطلات في عالم رياضة الركض بالعالم، في دلالة لتأكيد مكانة السباق وتعريف الجمهور اللبناني بهذه الشخصيات.وإستعرضت الخليل قائمة أسماء تلك الشخصيات ومن أبرزهم البريطاني اللورد سيباستيان كو رئيس الإتحاد الدولي لألعاب القوى الحالي، والعداء الإثيوبي هايلي جبريسيلاسي والبريطانية بولا رادكليف والكينية تيغلا لوروب والعداء البريطاني بأطراف إصطناعية ريتشارد وايتهيد والكيني بول ترغات.وتصف الخليل نوال المتوكل بأنها أيقونة رياضة ألعاب القوى، وهي أول إمرأة رياضية عربية تحرز ذهبية 400 متر حواجز في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وهي حاليا نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. وكانت تشغل ذات الموقع في الإتحاد الدولي لألعاب القوى إضافة لتعيينها رئيسة للجنة التقييم لكل من أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد البرازيل 2016.كما تحمل العديد من الأوسمة والجوائز التقديرية من قبل بلدها المغرب وفي عدة مناسبات ومهرجانت تكريمية عالمية .واعدت الجمعية برنامج زيارة المتوكل إلى لبنان، اذ تصل يوم الجمعة 11 تشرين الثاني عند الساعة الثانية والنصف فجرا وتستقبل في صالون الشرف لمطار رفيق الحريري الدولي. كما تقوم عند الساعة الاولى بعد الظهر بجولة سياحية على معالم العاصمة بيروت، وتحضر عند السادسة مساء حفل التكريم الذي تقيمه وزارة السياحة في مناسبة مرور 20 سنة على تأسيس الجمعية.ويستكمل البرنامج يوم السبت 12 منه عند الساعة التاسعة صباحا بزيارة مقر اللجنة الأولمبية اللبنانية في منطقة بعبدا، ثم تحضر مؤتمر تقديم العدائين المحترفين المشاركين في السباق.وتختتم الزيارة يوم الأحد 13 منه بحضور فعاليات السباق، وسوف تركض في السباق لمسافة 10 كيلومترات.