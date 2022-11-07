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رياضة

بوتراغينيو: مونديال قطر سيؤثر في مواجهة الريال وليفربول

Lebanon 24
07-11-2022 | 09:10
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لفت إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني، الى صعوبة مواجهة ناديه لليفربول الإنجليزي، في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأسفرت قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال، التي جرت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة النادي الملكي ريال مدريد لنادي ليفربول، في مواجهة نارية، ونهائي مبكر كما وُصف إعلاميًّا وجماهيريًّا.
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وقال بوتراغينيو، في حديث لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عند سؤاله عن رأيه في مواجهة ليفربول، في مباراة تمثل تكراراً لنهائي نسخة الموسم الماضي (2021-22) من البطولة القارية: "سنخوض مباراة ضد وصيف نهائي العام الماضي، نادي ليفربول فريق قوي، والمباراة صعبة على الفريقين، نحن نتحدث عن فريقين عريقَين".

ورأى أن إقامة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، ستلعب دوراً مؤثراً في المواجهة بين ريال مدريد وليفربول.
 
 
وقال: "يجب أن نكون جاهزين بنسبة 100%.. نحن واثقون في أنفسنا، وسنبذل قصارى جهدنا لبلوغ ربع النهائي. المباراة ستُلعب على تفاصيل صغيرة، لكننا لا ننسى أيضًا تأثير كأس العالم".

زأضاف: "نحن سعيدون بما نقدمه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.. تصدرنا مجموعتنا في دوري الأبطال، ونلعب بطريقة جيدة".

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي انتهى بفوز ريال مدريد على ليفربول بهدف نظيف، حمل توقيع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليُتوج النادي الملكي بطلًا لأوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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