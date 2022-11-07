الكرة المصرية تزاحم المونديال.. 3 بطولات مختلفة خلال فترة كأس العالم!

يترقب جمهور كرة القدم في شتى بقاع الأرض انطلاق بطولة كأس العالم هذا الشهر في قطر لكن في مصر هناك اهتمام آخر يزاحم المونديال.



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وقال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، عامر حسين، في تصريحات تلفزيونية إنه قام بمراعاة مباريات كأس العالم المهمة عند وضع مواعيد مباريات البطولات المحلية. وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إقامة مباريات محلية في 3 بطولات مختلفة خلال فترة كأس العالم الذي لن يشهد مشاركة المنتخب المصري.وقال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، عامر حسين، في تصريحات تلفزيونية إنه قام بمراعاة مباريات كأس العالم المهمة عند وضع مواعيد مباريات البطولات المحلية.

وأضاف حسين: "درست جدول مباريات كأس العالم جيدا قبل تحديد مواعيد مباريات البطولات المحلية، تجنبنا للأيام المزدحمة بالمباريات في المونديال، وابتعدنا عن مواعيد مواجهات المنتخبات الكبرى".

وتابع عامر: "لن يفوت المشاهد المصري أي مباراة في كأس العالم، باستثناء وحيد فقط، عند إقامة 4 مباريات في يوم واحد بالمونديال، سنضطر للتضحية بمشاهدة مباراة واحدة فقط من أجل متابعة البطولات المحلية".







وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي المختص باللوائح وتنظيم المسابقات أحمد شريف، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "لعب المباريات المحلية في مصر خلال بطولة كأس العالم يبدو أمرا غريبا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة ليس كذلك في ظل الظروف الاستثنائية لمونديال قطر.





وأكد شريف أن "الفيفا أبدى مرونة لمنح استثناءات للعب مباريات محلية خلال كأس العالم، وحصلت مصر والصين وعمان والسودان على هذه الاستثناءات، مما يجعل الأمر شائعا وليس غريبا هذه المرة". وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت إقامة 3 جولات في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال فترة التوقف الخاصة بكأس العالم، بالإضافة إلى خوض منافسات بطولة كأس الرابطة، ولعب المباريات المؤجلة من الموسم الماضي في كأس مصر، لتشهد فترة المونديال إقامة 3 بطولات محلية مختلفة في مصر.وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي المختص باللوائح وتنظيم المسابقات أحمد شريف، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "لعب المباريات المحلية في مصر خلال بطولة كأس العالم يبدو أمرا غريبا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة ليس كذلك في ظل الظروف الاستثنائية لمونديال قطر.وأكد شريف أن "الفيفا أبدى مرونة لمنح استثناءات للعب مباريات محلية خلال كأس العالم، وحصلت مصر والصين وعمان والسودان على هذه الاستثناءات، مما يجعل الأمر شائعا وليس غريبا هذه المرة".

وعن سبب استثناء الفيفا قال شريف: "تقام بطولة قطر في موعد استثنائي، "إذ اعتدنا على مباريات كأس العالم في الصيف، وليس شتاءً في منتصف الموسم، وهو ما يسمح بالكثير من الاستثناءات حتى لا يحدث تكدس واستمرار بعض البطولات خلال فترة الصيف".





وتسعى رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم إلى إنهاء مسابقاتها المحلية بالكامل في موعد أقصاه 30 حزيران 2023، بدلا من نهاية آب والامتداد إلى ايلول كما حدث في المواسم الماضية.

واكد شريف أن "كرة القدم في مصر تعاني من تداخل المواسم والبطولات، ويعد سوء التنظيم والإدارة في السنوات الماضية أحد أسباب ازدحام روزنامة المباريات المحلية، لكن رابطة الأندية مضطرة لاستغلال فترة كأس العالم للعب ثلاث أو أربع جولات من الدوري".