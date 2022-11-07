جيرو ضمن قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم 2022

كشفت تقارير إعلامية أن مهاجم ميلان الإيطالي أوليفييه جيرو، سيكون ضمن القائمة النهائية لمنتخب فرنسا استعدادًا لبطولة كأس العالم قطر 2022.



ويُرتقب أن يعلن مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، عن قائمة فريقه النهائية لمونديال قطر، والتي ستضم على أقصى تقدير 26 لاعبًا، يوم الأربعاء 9 تشرين الثاني، عبر بث مباشر عبر قناة "TF1" الفرنسية.

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وأكدت شبكة "آر إم سي" الفرنسية أن جيرو سيكون حاضرًا في كأس العالم قطر 2022، رفقة المنتخب الفرنسي، بعد أن قرر المدرب ديشامب إدراج مهاجم ميلان ضمن القائمة النهائية للبلوز.





وغاب جيرو كثيرًا عن قائمة فرنسا في الآونة الأخيرة، وتحديدًا منذ عودة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، واشتداد المنافسة على مستوى الخط الهجومي؛ بوجود أيضًا كل من نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان.



واكدت الشبكة أن الفرصة ستكون مواتية أمام جيرو، من أجل التربع على عرش أفضل الهدافين في تاريخ منتخب فرنسا، حيث لم يعد يفصله عن تحطيم رقم تييري هنري صاحب الـ51 هدفًا سوى هدفين فقط.



وسبق لجيرو أن شارك مع المنتخب الفرنسي في مناسبتين بكأس العالم، آخرها في 2018 بروسيا، حيث تُوج باللقب.

المصدر: win win