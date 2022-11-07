ما حقيقة اعتزال يوسف سيف التعليق الرياضي بعد افتتاح مونديال قطر؟

انتسر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خبر اعتزال المعلق الرياضي الشهير يوسف سيف، بعد التعليق على المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر بين البلد المضيف والإكوادور.

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وتعليقاً على هذه الاخبار، ردّ يوسف سيف على ما تردد بشأن اعتزاله التعليق، مؤكداً أن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة.

وظهر سيف في مقطع فيديو، نشره الإعلامي السوري أيمن جادة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، للرد على هذه المعلومات.

وبدأ يوسف سيف رسالته المصورة بتوجيه التحية للجماهير الرياضية العربية، ثم نفى تلك الشائعة.





وقال سيف: "في الحقيقة، منذ سنوات طويلة وأنا أتعرض لمثل هذه الشائعات، التي أنفيها جملة وتفصيلاً".

وأضاف: "أنا متشوق جداً للتعليق مرة أخرى على مباريات المونديال، ومتشوق أكثر للتعليق على المباريات ما بعد المونديال".

وتابع: "نحن في قطر دائماً على الوعد"، في إشارة إلى جاهزيته التامة ودولة قطر لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم.