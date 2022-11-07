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رياضة

مفاجأة.. عرض نادي ليفربول للبيع

Lebanon 24
07-11-2022 | 16:00
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أعلنت المجموعة الأميركية "Fenway Sports Group" الرياضية المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، عرض النادي للبيع، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة تماما بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب.
 
ووفقا لصحيفة "ّذا أثليتيك" الإنجليزية، فإن ملاك ليفربول قرروا عرض النادي للبيع بعدما رفضوا الأمر في الماضي، مشيرة إلى أنهم غيروا موقفهم وسيستمعون للعروض المقدمة، وأعدت الشركة بالفعل عرضا تقديميا كاملا للجهات المهتمة بشراء النادي الإنجليزي.
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وأصدرت المجموعة المالكة لنادي ليفربول بيانا رسميا خلال الساعات الماضية، جاء فيه: "كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية وشائعات عن تغييرات في الملكية بأندية البريمير ليغ، تلقت المجموعة بشكل متكرر إبداء الاهتمام من طرف ثالث يسعى إلى أن يصبح مساهما في ليفربول، وسننظر في المساهمين الجدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كناد أو لا، ولا تزال مجموعة فينواي الرياضية ملتزمة تماما بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب".
 
(روسيا اليوم) 

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