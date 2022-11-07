مواجهة ثأرية تجمع ليفربول وريال مدريد بأبطال أوروبا

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أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أوروبا، التي أقيمت، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسويسرا، عن مواجهة ثأرية بين حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، ووصيفه ليفربول الإنكليزي.وكان المارد الإسباني قد حقق لقب النسخة الأخيرة على حساب الرزد بهدف نظيف سجله نجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيورر.وقبل تلك المباراة قد النجم المصري، محمد صلاح، قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي عندما قال إنه سعيد بمواجهة ريال مدريد لكي يأخذ بثأره من الفريق الملكي الذي كان قد تمكن أيضا من الفوز على ليفربول في نهائي نسخة العام 2018.وفي بقية المباريات الثمانية ستكون أيضا هناك مواجهات قوية إذ سوف يواجه :لايبزيغ الألماني المرشح الأول للفوز باللقب مانشستر سيتي، بينما ستحظى مباراة ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنكليزي بمشاهدة كبيرة.وأما أقوى المواجهات المنتظرة فسوف تجمع بين بايرن ميونخ الألماني المخيف بلعبه الجماعي المذهل وباريس سان جيرمان المدجج بنجوم من الطراز الرفيع وفي مقدمتهم ليونيل ميسي ونيمار والقناص الفرنسي، كيليان مبابي.وأما نابولي الطامح للفوز بالدوري الإيطالي لهذا الموسم فسوف يتيعين عليه تجاوز عقبة آينتراخت فرانكفورت الألماني.وسوف تجري المواجهات ذهابًا وإيابًا وإذا انتهت المباراتين بالتعادل يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة وبعدها ضربات جزاء في حال بقي التعادل مسيطرا.ومن المتوقع أن تقام لقاءات الذهاب أيام 14 و15 و21 و22 شباط من العام القادم، وأما جولة الإياب، فستقام أيام 7 و8 و14 و15 آذار.