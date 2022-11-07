Advertisement

رياضة

مفاجآت في قائمة البرازيل لمونديال قطر 2022!

Lebanon 24
07-11-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1008540-638034849451421611.jpg
Doc-P-1008540-638034849451421611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن القائمة النهائية لمنتخب نجوم السامبا، المقرر أن تشارك في كأس العالم 2022 بقطر.

وشهدت قائمة البرازيل المستدعاة لمونديال قطر غياب روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي، كما تواجد داني الفيس احد اللاعبين المخضرمين في تشكيل المنتخب البرازيلي خلال السنوات الماضية.
Advertisement
وظهر في القائمة جابريل جيسوس وزميله في آرسنال مارتينيلي، بعدما مستواهما المميز وقيادة الفريق اللندني لصدارة الدوري الإنجليزي حتى الآن.
 
 
ويتواجد المنتخب البرازيلي في مجموعة بجانب صربيا، سويسرا والكاميرون.
 
 
وجاءت القائمة على النحو التالي:
 
 
حراسة المرمى: أليسون، ايدرسون، ويفرتون بيريرا.
 
 
خط الدفاع: دانيلو، داني ألفيس، أليكس ساندرو، أليكس تيليس، تياجو سيلفا، ماركينهوس، ميليتاو، بريمر.
 
 
خط الوسط: كاسيميرو، فابينيو، جيماريش ، فريد، لوكاس باكيتا، ريبيرو، نيمار.
 
 
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جابريل جيسوس، أنتوني، رافينها، ريتشاليسون ، مارتينيلي، رودريجو، بيدرو.
 
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-11-08
03:27 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
01:51 | 2022-11-08
00:30 | 2022-11-08
00:00 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website