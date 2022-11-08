المنتخب السعودي يكشف تفاصيل إصابة سلمان الفرج قبل المونديال

كشف المنتخب السعودي عن طبيعة إصابة لاعبه سلمان الفرج، التي تعرض لها خلال المباراة الودية للأخضر أمام آيسلندا، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

وغادر الفرج مُصابًا من لقاء السعودية وآيسلندا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعد وقوعه أرضًا إثر احتكاكه مع لاعب منتخب آيسلندا، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخضر بهدف دون رد.

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وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيانٍ صحفي: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب سلمان الفرج إصابته بمفصل الكتف، وسيواصل علاجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب".





وأشار موقع akhbaar24.argaam إلى أن الفرج سيخضع للراحة لمدة أسبوعين، ما يعني غيابه عن لقاء السعودية مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم يوم 22 نتشرين الثاني، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في لقائَي الأخضر ضد بولندا والمكسيك في دور المجموعات لمونديال 2022.





ويخوض الأخضر السعودي معسكرًا تدريبيًا في إمارة أبو ظبي الإماراتية يستمر حتى يوم 10 تشرين الثاني الجاري، تخللته 5 مباريات ودية مع منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وبنما، وسيعود بعدها إلى العاصمة الرياض؛ لمواجهة كرواتيا وديًا يوم 16 من الشهر نفسه، قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة في المونديال.

المصدر: win win