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رياضة

سرقة الميدالية الذهبية لكأس العالم من منزل نجم برازيلي سابق!

Lebanon 24
08-11-2022 | 05:00
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أقدم لصوص في البرازيل على سرقة الميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم من منزل الحارس والمدرب البرازيلي السابق، إيمرسون لياو، الذي تُوج باللقب العالمي في مونديال المكسيك 1970.

ودرّب لياو خلال مسيرته منتخب البرازيل 2000-01، والعديد من الأندية البرازيلية مثل سانتوس وساو باولو وأتلتيكو مينيرو، وخاض تجربة تدريبية في المنطقة العربية مع نادي السد القطري 2008-09.
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وقدّم لياو بلاغا للشرطة المحلية أكد فيه تعرض منزله الواقع في مدينة ساو باولو للسرقة من قِبل مجهولين، مشيراً إلى أن اللصوص سرقوا العديد من ممتلكاته ومن بينها الميدالية الذهبية للمونديال.
 

وذكر نجم السامبا السابق أنه عرف بواقعة السرقة في وقت متأخر ليل الاحد، عندما عاد إلى منزله بعد أن غاب عنه في رحلة استمرت لمدة 4 أيام.
 
 
وتُعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل لياو للسرقة، بعد المرة الأولى التي كانت قبل 10 أعوام، وحينها عاد إلى المنزل واللصوص لا يزالون بداخله، واستطاع مواجهتهم.


جدير بالذكر أن البرازيل ضمنت امتلاك النسخة القديمة من كأس العالم التي كانت تسمى "كأس جول ريميه" بعد فوزها باللقب العالمي للمرة الثالثة في مونديال المكسيك 1970، ليصمم "فيفا" بعد ذلك النسخة الحالية التي لا يحق لأي منتخب امتلاكها بغض النظر عن عدد مرات الفوز بها.

ولم تستطع البرازيل الاحتفاظ بالنسخة القديمة من الكأس بعد تعرضها للسرقة عام 1983. وبعد الفشل في العثور عليها، طلبت البرازيل تصميم نسخة أخرى مطابقة للنسخة الأصلية للاحتفاظ بها.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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