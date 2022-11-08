الدنمارك تعلن قائمة غير مكتملة لكأس العالم قطر 2022

أعلن مدرب منتخب الدنمارك كاسبر هيولماند، تشكيلة غير مكتملة، لخوض بطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر.



وضمّت تشكيلة منتخب الدنمارك، التي أعلن عنها هيولماند، 21 لاعبًا، بانتظار حسم أموره باختيار 5 لاعبين آخرين، في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل، ليصبح عدد اللاعبين في التشكيلة 26 لاعبًا.

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وقال هيولماند:" هناك حوالي 10 إلى 12 لاعبًا يتنافسون على المراكز الباقية، يمكن أن يحدث الكثير، ولا شيء محسوم؛ لكنها الطريقة الصحيحة، وهناك مباراتان متبقيتان للعديد من اللاعبين في الدوريات المحلية، ويمكن أن تتغير الأمور".





وخلت قائمة الـ21 لاعبًا من أي مفاجآت مع وجود جميع الركائز المؤثرة تقريبًا، باستثناء مهاجم لايبزيغ الألماني يوسف بولسن، ومدافع ليستر سيتي الإنجليزي يانيك فيستيغارد اللذين سينتظران من الآن وحتى الإثنين لمعرفة مصيريهما، وسيكون القائد سيمون كيير اللاعب الأكثر خبرة دولية في التشكيلة مع 121 مباراة دولية في جعبته.







الدفاع: سيمون كيير (ميلان الإيطالي)، أندرياس كريستنسن (برشلونة الإسباني)، يواكيم مايهلي (أتالانتا الإيطالي)، ينس ستريغر لارسن (طرابزون سبور التركي)، يواكيم أندرسن (كريستال بالاس الإنجليزي)، فيكتور نلسون (غلطة سراي التركي)، راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد الإنكليزي)، دانيال فاس (بروندبي). وقال هيولماند:" هناك حوالي 10 إلى 12 لاعبًا يتنافسون على المراكز الباقية، يمكن أن يحدث الكثير، ولا شيء محسوم؛ لكنها الطريقة الصحيحة، وهناك مباراتان متبقيتان للعديد من اللاعبين في الدوريات المحلية، ويمكن أن تتغير الأمور".وخلت قائمة الـ21 لاعبًا من أي مفاجآت مع وجود جميع الركائز المؤثرة تقريبًا، باستثناء مهاجم لايبزيغ الألماني يوسف بولسن، ومدافع ليستر سيتي الإنجليزي يانيك فيستيغارد اللذين سينتظران من الآن وحتى الإثنين لمعرفة مصيريهما، وسيكون القائد سيمون كيير اللاعب الأكثر خبرة دولية في التشكيلة مع 121 مباراة دولية في جعبته.الدفاع: سيمون كيير (ميلان الإيطالي)، أندرياس كريستنسن (برشلونة الإسباني)، يواكيم مايهلي (أتالانتا الإيطالي)، ينس ستريغر لارسن (طرابزون سبور التركي)، يواكيم أندرسن (كريستال بالاس الإنجليزي)، فيكتور نلسون (غلطة سراي التركي)، راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد الإنكليزي)، دانيال فاس (بروندبي).



وسط الميدان: ماتياس ينسن (برنتفورد الإنجليزي)، توماس ديلايني (إشبيلية الإسباني)، كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، بيار إميل هويبيرغ (توتنهام الإنجليزي).





الهجوم: يسبر ليندستروم (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، مارتين برايثوايت (سيلكيبورغ)، كاسبر دولبرغ (إشبيلية الإسباني)، أندرياس كورنيليوس (أف سي كوبنهاغن)، أندرياس سكوف أولسن (بروج البلجيكي)، ميكل دامسغارد (برنتفورد الإنجليزي)، يوناس ويند (فولفسبورغ الألماني).



وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2022، منتخب الدنمارك في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات فرنسا (حامل اللقب) وتونس وأستراليا.

المصدر: win win