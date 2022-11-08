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رياضة

عارضة أزياء تُغري أوتشوا لقيادة المكسيك للمجد في المونديال!

Lebanon 24
08-11-2022 | 01:51
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تلقى نجم وحارس المكسيك جييرمو أوتشوا عرضاً من عارضة الأزياء واندا إسبينوزا، في حال قاد بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022 في قطر.


وقالت واندا إنها تعد حارس البلاد بلقاء خاص وحصري معها، إذا نجح في قيادة البلاد للتتويج بلقب المونديال للمرة الأولى في التاريخ.
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ولم تكن إسبينوزا الوحيدة التي قامت بعرض للاعبي المكسيك، إذ قامت أيضاً العارضة دانييلا تشافيز، وكذلك جيسيكا سودي، بعروض مماثلة لنجمي البلاد هيرفينج لوزانو وألفارو فيدالجو من أجل تحفيز الفريق، ولكن لتحقيق نتائج جيدة وليس تحقيق اللقب كما طالبت إسبينوزا.
 
 
يذكر أن أفضل نتيجة حققتها المكسيك كانت بلوغ الدور ربع النهائي في مناسبتين، آخرها في نسخة 1986 عندما استضافت المسابقة.
 
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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