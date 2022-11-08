لبنان يستقبل نيوزيلندا في تصفيات بطولة العالم لكرة السلة

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وسبق للمنتخبين ان ضمنا التأهل، علماً ان لبنان يشارك في بطولة العالم للمرة الرابعة بعد اعوام 2002 و2006 و2010 (ببطاقة دعوة "وايلد كارد"). يستضيف منتخب لبنان لكرة السلة نظيره المنتخب النيوزيلندي التاسعة مساء الخميس 10 تشرين الثاني في قاعة بيار الجميل بمدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن، ضمن النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة التي تستضيفها ثلاثة بلدان آسيوية السنة المقبلة.وسبق للمنتخبين ان ضمنا التأهل، علماً ان لبنان يشارك في بطولة العالم للمرة الرابعة بعد اعوام 2002 و2006 و2010 (ببطاقة دعوة "وايلد كارد").



وتحمل المباراة طابعا مميزا كون لبنان تمكن من تحقيق فوز اول على نيوزيلندا في بطولة آسيا الاخيرة التي احرز لبنان فيها مركز الوصيف.



ويفتقد "منتخب الارز" لاعبين مفاتيح بينهم وائل عرقجي الذي اختير افضل لاعب في بطولة آسيا، وسيرجيو درويش الذي يتعافى من كسر في قدمه.



وضمن النافذة عينها، يستضيف لبنان منتخب الهند في القاعة عينها مساء الاحد 13 منه. وضمن النافذة عينها، يستضيف لبنان منتخب الهند في القاعة عينها مساء الاحد 13 منه.



واعلن الاتحاد اللبناني طرح تذاكر المباراتين، علماً ان مباريات كرة السلة تعود الى قاعة بيار الجميل للمرة الاولى بعد طول غياب. وتم تأهيل القاعة ومرافقها بمبادرة من رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر.



وتتسع القاعة لزهاء اربعة آلاف متفرج، وخصصت فيها مقاعد للضيوف الكبار من حملة تذاكر بأسعار مرتفعة.



وهذا الملعب الثاني بعد قاعة مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل في كسروان، يوضع بتصرف الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وهو يستوفي شروط الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".



