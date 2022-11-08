طرد لاعب "تنس" سوري بسبب مواجهته لاعبا من إسرائيل! (صور)

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أعلن الاتحاد الرياضي السوري عن طرده للاعب التنس كريم العلاف المقيم في أميركا من المنظمة وذلك لمواجهته للاعب إسرائيلي في بطولة أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.وشارك العلاف في بطولة M15Fayettevill.AR للرجال والتي بدأت منافساتها منذ نهاية الشهر الماضي 31 تشرين الاول وتستمر حتة الـ6 من الشهر الجاري، بمشاركة 56 لاعب تنس.وفي يوم الأربعاء الماضي واجه اللاعب السوري البالغ 24 عاما نظيره الإسرائيلي نيتسان ريكليس وحقق الفوز في دور 32 من البطولة بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1 خلال ساعة واحدة و15 دقيقة.وبهذه النتيجة ضمن العلاف تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة، على أن يواجه لاعب التنس الأميركي إيدان كيم في الدور المقبل.