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رياضة
تعرض لأزمة قلبية خلال المباراة... وفاة لاعب في المنتخب الأردني لكرة اليدّ (فيديو)
Lebanon 24
08-11-2022
|
14:00
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فارق لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد عادل العطاري الحياة اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة محلية، أمس الاثنين، في عمان.
وأظهر مقطع فيديو، سقوط اللاعب البالغ 36 عاما خلال مباراة فريقه "كفرنجة" أمام نظيره "السلط"، ضمن بطولة كأس الأردن لكرة اليد.
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وقال نادي كفرنجة عبر صفحته على "فيسبوك"، إن اللاعب "تعرض لأزمة قلبية حادة في أثناء مشاركته في مباراة نادي كفرنجة أمام نادي السلط يوم الاثنين".
وذكر النادي، أن "العطاري تعرض للأزمة القلبية، منتصف الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية".
وأضاف أن اللاعب "تلقى الإسعافات الأولية في الصالة الرياضية، قبل نقله إلى مستشفى قريب".
ولاحقا، أعلنت الصفحة الرسمية للنادي وفاة العطاري.
(روسيا اليوم)
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