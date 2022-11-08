Advertisement

رياضة

تعرض لأزمة قلبية خلال المباراة... وفاة لاعب في المنتخب الأردني لكرة اليدّ (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1008656-638035131581061490.jpg
Doc-P-1008656-638035131581061490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فارق لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد عادل العطاري الحياة اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة محلية، أمس الاثنين، في عمان.

وأظهر مقطع فيديو، سقوط اللاعب البالغ 36 عاما خلال مباراة فريقه "كفرنجة" أمام نظيره "السلط"، ضمن بطولة كأس الأردن لكرة اليد.
Advertisement

وقال نادي كفرنجة عبر صفحته على "فيسبوك"، إن اللاعب "تعرض لأزمة قلبية حادة في أثناء مشاركته في مباراة نادي كفرنجة أمام نادي السلط يوم الاثنين".

وذكر النادي، أن "العطاري تعرض للأزمة القلبية، منتصف الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية".

وأضاف أن اللاعب "تلقى الإسعافات الأولية في الصالة الرياضية، قبل نقله إلى مستشفى قريب".

ولاحقا، أعلنت الصفحة الرسمية للنادي وفاة العطاري.

 
 
(روسيا اليوم)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-11-08
11:00 | 2022-11-08
08:00 | 2022-11-08
05:00 | 2022-11-08
03:27 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website