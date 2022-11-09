رسميا.. كورونا يغيب عن كأس العالم

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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الثلاثاء، أن المهاجم خيسوس كورونا "تيكاتيتو" سيغيب عن كأس العالم بعد فشله في التعافي من إصابة في الكاحل.وخضع كورونا، الذي سجل 10 أهداف في 71 مباراة مع المكسيك، لجراحة بعد أن أصيب بكسر في الكاحل الأيسر أثناء التدريب مع إشبيلية في آب الماضي.وسافر جيراردو مارتينو مدرب المكسيك، الذي اختار كورونا ضمن قائمة المكسيك الأولية للمشاركة في قطر والتي ضمت 31 لاعبا، لإشبيلية، في وقت سابق هذا الشهر، لتقييم حالة كورونا، بعد أن قال خورخي سامباولي مدرب إشبيلية إن اللاعب (29 عاما) لن يكون لائقا للنهائيات.وكان الطاقم الطبي للمكسيك يأمل في أن ينضم "تيكاتيتو" للمعسكر التدريبي للمنتخب في 14 أو 15 تشرين الثاني، على الرغم من أن النادي الإسباني قال إنه لن يعود قبل كانون الأول.