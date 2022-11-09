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رياضة

رسميا.. كورونا يغيب عن كأس العالم

Lebanon 24
09-11-2022 | 01:14
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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الثلاثاء، أن المهاجم خيسوس كورونا "تيكاتيتو" سيغيب عن كأس العالم بعد فشله في التعافي من إصابة في الكاحل.

وخضع كورونا، الذي سجل 10 أهداف في 71 مباراة مع المكسيك، لجراحة بعد أن أصيب بكسر في الكاحل الأيسر أثناء التدريب مع إشبيلية في آب الماضي.
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وسافر جيراردو مارتينو مدرب المكسيك، الذي اختار كورونا ضمن قائمة المكسيك الأولية للمشاركة في قطر والتي ضمت 31 لاعبا، لإشبيلية، في وقت سابق هذا الشهر، لتقييم حالة كورونا، بعد أن قال خورخي سامباولي مدرب إشبيلية إن اللاعب (29 عاما) لن يكون لائقا للنهائيات.

وكان الطاقم الطبي للمكسيك يأمل في أن ينضم "تيكاتيتو" للمعسكر التدريبي للمنتخب في 14 أو 15 تشرين الثاني، على الرغم من أن النادي الإسباني قال إنه لن يعود قبل كانون الأول.
 
وقال الاتحاد في بيان: "بعد اتصالات بين جيراردو مارتينو وخيسوس مانويل كورونا، فإن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بقائمة المكسيك المشاركة في نهائيات قطر 2022.

وتابع: "لم يتعاف بعد من الإصابة التي تعرض لها في آب هذا العام".

ويتابع مارتينو عن كثب حالة لاعب بارز آخر وهو راؤول خيمينيز، الذي أصيب في أعلى الفخذ في أيلول الماضي.

وستلعب المكسيك وديا ضد العراق، الأربعاء، وأمام السويد في 16 تشرين الثاني، في آخر استعداداتها قبل مواجهة بولندا في مستهل مشوارها بكأس العالم في 22 ىشرين الثاني.

وستلعب أيضا مع الأرجنتين والسعودية في المجموعة الثالثة.

رياضة

كأس العالم2022

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