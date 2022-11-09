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رياضة
مفاجأة.. "FIFA 23" تتوقع هوية الفائز بكأس العالم "قطر 2022"
Lebanon 24
09-11-2022
|
01:30
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توقعت شركة "EA Sports" المصممة للعبة "فيفا" الشهيرة، المنتخب الفائز بلقب النسخة الـ22 لكأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر.
وأجرت شركة "EA Sports" تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ64 من مرحلة المجموعات إلى النهائي، باستخدام لعبة "FIFA 23".
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ووفقا للتجربة، فقد فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل مونديال قطر 2022، وتوج قائده النجم ليونيل ميسي بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية كأفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة.
والمثير للانتباه، أن شبكة "ESPN" الأمريكية، قالت إن الطريقة التي استخدمت هذه المرة في اللعبة هي نفسها التي استخدمت قبل نسخ 2010 و2014 و2018 وتوقعت الفائز بشكل صحيح.
ووفقا لتجربة المحاكاة، فقد واجه المنتخب الأرجنتيني غريمه التقليدي والأزلي البرازيلي في النهائي، وانتهى بفوز "التانغو" بقيادة ميسي على زميله في فريق باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار قائد "راقصي السامبا" بهدف وحيد.
وتخطى منتخب الأرجنتين انطلاقا من مرحلة المغلوب في طريقه للنهائي كلا من الدنمارك، وهولندا، وفرنسا، بينما شق منتخب البرازيل طريقه إلى النهائي من بوابة كوريا الجنوبية، وألمانيا، والبرتغال.
رياضة
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