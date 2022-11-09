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رياضة
بايرن ميونيخ يكشف حالة ماني.. هل سيشارك في المونديال؟
Lebanon 24
09-11-2022
|
02:00
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أشار المدرب المساعد لبايرن ميونيخ دينو توبمولر إلى أن الإصابة التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني في مواجهة فيردر بريمن، الثلاثاء، "ليست خطيرة" وسيكون جاهزا لكأس العالم في قطر.
وسيكون مهاجم ليفربول السابق مهما لآمال منتخب بلاده السنغال في كأس العالم، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.
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وأبلغ توبمولر الصحافيين: "ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب، الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك".
وقال يوليان ناجلزمان، مدرب بايرن، إن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين سيخضع لفحوصات.
وأضاف: "لا يمكنني قول أي شيء بالتأكيد، تلقى ضربة في الساق، في مكان يمتد تأثيره إلى العضلات".
وتابع: "أعتقد أنه يجب أن يخضع لكشف بالأشعة لمعرفة مدى حجم الإصابة لأن هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة لكن لا يمكنني قول أي شيء".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
رياضة
كأس العالم2022
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