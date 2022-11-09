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رياضة

ماذا قصد ليفاندوفسكي بهذه "الإيماءة"؟

Lebanon 24
09-11-2022 | 05:00
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بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، قد يتعرض نجم هجوم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي لعقوبة إضافية، إن ثبت أنه قصد ما أشارت إليه وسائل إعلام محلية بإيماءته.

وفي مباراة مثيرة، قلب برشلونة تأخره أمام أوساسونا إلى فوز 2-1، لكنه خسر جهود ليفاندوفسكي بعد نصف ساعة إثر بطاقة حمراء، على خلفية تدخل عنيف مع مدافع أصحاب الأرض.
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وأثناء مغادرته الملعب، التقطت الكاميرات ليفاندوفسكي وهو يشير بيده إلى أنفه كأنه "يشم" شيئا ما.

وحسب تقارير صحافية إسبانية، من غير الواضح ما إذا كان هذه الإيماءة كافية لتغليظ العقوبة على ليفاندوفسكي، خاصة وأن الإيماءة فسرت على أنها اتهام لحكم المباراة خيسوس جيل مانزانو بتعاطي المخدرات.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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