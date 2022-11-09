19
o
بيروت
21
o
طرابلس
9
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ماذا قصد ليفاندوفسكي بهذه "الإيماءة"؟
Lebanon 24
09-11-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، قد يتعرض نجم هجوم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي لعقوبة إضافية، إن ثبت أنه قصد ما أشارت إليه وسائل إعلام محلية بإيماءته.
وفي مباراة مثيرة، قلب برشلونة تأخره أمام أوساسونا إلى فوز 2-1، لكنه خسر جهود ليفاندوفسكي بعد نصف ساعة إثر بطاقة حمراء، على خلفية تدخل عنيف مع مدافع أصحاب الأرض.
Advertisement
وأثناء مغادرته الملعب، التقطت الكاميرات ليفاندوفسكي وهو يشير بيده إلى أنفه كأنه "يشم" شيئا ما.
وحسب تقارير صحافية إسبانية، من غير الواضح ما إذا كان هذه الإيماءة كافية لتغليظ العقوبة على ليفاندوفسكي، خاصة وأن الإيماءة فسرت على أنها اتهام لحكم المباراة خيسوس جيل مانزانو بتعاطي المخدرات.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
Lebanon 24
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
02:45 | 2022-11-09
09/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن آفاق سعر الدولار.. ماذا توقع أحد الخبراء؟
Lebanon 24
عن آفاق سعر الدولار.. ماذا توقع أحد الخبراء؟
12:56 | 2022-11-08
08/11/2022 12:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
07:30 | 2022-11-09
09/11/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
00:29 | 2022-11-09
09/11/2022 12:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
16:00 | 2022-11-08
08/11/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-11-09
6 آلاف مشجع لن يدخلوا ملاعب "مونديال قطر"... ما السبب؟
10:06 | 2022-11-09
برسالة مؤثرة.. لاعب جديد يعلن غيابه عن كأس العالم
09:57 | 2022-11-09
أستراليا تعلن قائمتها النهائية للمشاركة في مونديال قطر
09:52 | 2022-11-09
ضربة موجعة.. الإصابة تحرم حارس سويسرا من المشاركة في مونديال قطر
08:00 | 2022-11-09
برشلونة ينتزع 3 نقاط من أوساسونا
06:17 | 2022-11-09
9 أرقام و80 ميدالية لسباحي نادي النجاح في الدوحة
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
09/11/2022 19:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
09/11/2022 19:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
09/11/2022 19:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact