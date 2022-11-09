19
o
بيروت
21
o
طرابلس
9
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برشلونة ينتزع 3 نقاط من أوساسونا
Lebanon 24
09-11-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هز بيدري ورافينيا الشباك في الشوط الثاني ليقلب برشلونة تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني، الثلاثاء، بعد طرد نجم الفريق الكتالوني روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول.
ومنح دافيد غارسيا التقدم لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، وطرد ليفاندوفسكي في الدقيقة 31 إثر حصوله على إنذارين.
Advertisement
كما طرد جيرار بيكيه، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، بعد اعتراضه على الحكم في أعقاب طرد ليفاندوفسكي.
وأدرك بيدري التعادل عندما تابع كرة مرتدة داخل المرمى، قبل أن يحسم البديل رافينيا الفوز قبل 5 دقائق من النهاية بضربة رأس رائعة من فوق الحارس.
وضمن برشلونة الصدارة قبل بداية عطلة كأس العالم، إذ يملك 37 نقطة متقدما بـ5 نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب، الذي يستضيف قادش صاحب المركز الأخير، الخميس.
ويأتي أوساسونا في المركز السادس وله 23 نقطة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
Lebanon 24
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
02:45 | 2022-11-09
09/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن آفاق سعر الدولار.. ماذا توقع أحد الخبراء؟
Lebanon 24
عن آفاق سعر الدولار.. ماذا توقع أحد الخبراء؟
12:56 | 2022-11-08
08/11/2022 12:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
07:30 | 2022-11-09
09/11/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
00:29 | 2022-11-09
09/11/2022 12:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
16:00 | 2022-11-08
08/11/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-11-09
6 آلاف مشجع لن يدخلوا ملاعب "مونديال قطر"... ما السبب؟
10:06 | 2022-11-09
برسالة مؤثرة.. لاعب جديد يعلن غيابه عن كأس العالم
09:57 | 2022-11-09
أستراليا تعلن قائمتها النهائية للمشاركة في مونديال قطر
09:52 | 2022-11-09
ضربة موجعة.. الإصابة تحرم حارس سويسرا من المشاركة في مونديال قطر
06:17 | 2022-11-09
9 أرقام و80 ميدالية لسباحي نادي النجاح في الدوحة
05:00 | 2022-11-09
ماذا قصد ليفاندوفسكي بهذه "الإيماءة"؟
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
09/11/2022 19:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
09/11/2022 19:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
09/11/2022 19:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact