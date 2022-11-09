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رياضة

برشلونة ينتزع 3 نقاط من أوساسونا

Lebanon 24
09-11-2022 | 08:00
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هز بيدري ورافينيا الشباك في الشوط الثاني ليقلب برشلونة تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني، الثلاثاء، بعد طرد نجم الفريق الكتالوني روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول.

ومنح دافيد غارسيا التقدم لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، وطرد ليفاندوفسكي في الدقيقة 31 إثر حصوله على إنذارين.
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كما طرد جيرار بيكيه، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، بعد اعتراضه على الحكم في أعقاب طرد ليفاندوفسكي.

وأدرك بيدري التعادل عندما تابع كرة مرتدة داخل المرمى، قبل أن يحسم البديل رافينيا الفوز قبل 5 دقائق من النهاية بضربة رأس رائعة من فوق الحارس.

وضمن برشلونة الصدارة قبل بداية عطلة كأس العالم، إذ يملك 37 نقطة متقدما بـ5 نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب، الذي يستضيف قادش صاحب المركز الأخير، الخميس.

ويأتي أوساسونا في المركز السادس وله 23 نقطة.
 
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