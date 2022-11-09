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رياضة
6 آلاف مشجع لن يدخلوا ملاعب "مونديال قطر"... ما السبب؟
Lebanon 24
09-11-2022
|
11:00
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أعلنت حكومة مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، أن 6 آلاف مشجع متورط في جمعيات غير قانونية وآخرين متورطين بأعمال عنف تم وضعهم في قائمة لن يسمح لهم بدخول ملاعب كأس مونديال قطر 2022.
وقال وزير العدل والأمن في المدينة، مارسيلو دي أليساندرو، لمحطة إذاعية محلية: "نريد إعادة السلام إلى كرة القدم، وأن يكون العنف خارج الملاعب".
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وأضاف: "كما هو الحال دائما في كأس العالم، سيتم إرسال وفود من مختلف الأجهزة الشرطية للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية".
(روسيا اليوم)
رياضة
كأس العالم2022
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