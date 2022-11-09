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رياضة
لاعب أرجنتيني ينضم للغائبين عن المونديال: "لا يمكن تعويضه"... فمن هو؟
Lebanon 24
09-11-2022
|
16:00
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ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، أنه تم استبعاد جيوفاني لو سيلسو من تشكيلة المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس العالم، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تتطلب خضوع لاعب خط الوسط لجراحة.
واستبدل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما خلال خسارة فياريال في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو في 30 تشرين الاول، وأكدت الصور أن لاعب خط الوسط أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.
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وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لو سيلسو، المعار من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، استنفد جميع الخيارات الممكنة للسفر إلى قطر، بما في ذلك التشاور مع متخصصين من أنحاء العالم للحصول على علاج أقل شدة.
وكان لو سيلسو لاعبا أساسيا في فوز الأرجنتين بـ"كوبا أميركا" العام الماضي وتصفيات كأس العالم، وسيشكل غيابه خسارة كبيرة لفريق المدرب ليونيل سكالوني، الذي قال سابقا إن لو سيلسو "لا يمكن تعويضه".
ويجب على سكالوني أيضا تقييم لياقة اللاعبين المصابين الآخرين مثل باولو ديبالا وخوان فويث قبل الإعلان عن تشكيلته النهائية المؤلفة من 26 لاعبا، الأسبوع المقبل.
وتلعب الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة وستبدأ مشوارها في كأس العالم أمام السعودية يوم 22 تشرين الثاني الجاري، كما ستواجه المكسيك وبولندا في دور المجموعات.
(سكاي نيوز)
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