Advertisement

رياضة

هل يشتري كونور ماكغريغور نادي ليفربول؟

Lebanon 24
09-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1008961-638035938266902858.jpg
Doc-P-1008961-638035938266902858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى الإيرلندي كونور ماكغريغور أسطورة الفنون القتالية المختلطة، اهتمامه في شراء نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة القادمة، من مجموعة فينواي الرياضية.

وكتب المقاتل الذي يمتلك صافي ثروة تقدر بـ200 مليون دولار، لكنها تخطت حاجز نصف مليار بعد بيع حصة أغلبية شركته المنتجة للخمور، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على أحد متابعيه طالبه بشراء ليفربول: "أنا أحب ذلك! طلبت معلوماتي بشأن هذا الأمر، نعم. قريبا كما سمعت. ياله من تغير في الأحداث! يا له من ناد!".
Advertisement

وشكلت هذه الرغبة مفاجأة للبعض، نظرا لأن مكغريغور من المعجبين بأكبر منافسي ليفربول، أي مانشستر يونايتد، لكنه قال سابقا إنه حريص على دخول عالم ملكية كرة القدم، بعد أن أعرب عن رغبته في شراء تشيلسي من مالكه السابق الروسي رومان أبراموفيتش.

وكانت صحيفة ذا أتلتيك" الإنجليزية فجرت مفاجأة مدوية الاثنين حيث ذكرت أن شركة "فينواي الرياضية" المالكة لنادي ليفربول قررت عرض النادي الإنجليزي للبيع بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن ملاك نادي ليفربول في انتظار استقبال العروض لشراء النادي للنظر فيه، لكن إتمام صفقة البيع من عدمها غير مؤكد حتى الآن.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:30 | 2022-11-10
02:00 | 2022-11-10
01:46 | 2022-11-10
23:34 | 2022-11-09
16:00 | 2022-11-09
14:00 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website