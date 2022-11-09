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رياضة
هل يشتري كونور ماكغريغور نادي ليفربول؟
Lebanon 24
09-11-2022
|
23:00
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أبدى الإيرلندي كونور ماكغريغور أسطورة الفنون القتالية المختلطة، اهتمامه في شراء نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة القادمة، من مجموعة فينواي الرياضية.
وكتب المقاتل الذي يمتلك صافي ثروة تقدر بـ200 مليون دولار، لكنها تخطت حاجز نصف مليار بعد بيع حصة أغلبية شركته المنتجة للخمور، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على أحد متابعيه طالبه بشراء ليفربول: "أنا أحب ذلك! طلبت معلوماتي بشأن هذا الأمر، نعم. قريبا كما سمعت. ياله من تغير في الأحداث! يا له من ناد!".
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وشكلت هذه الرغبة مفاجأة للبعض، نظرا لأن مكغريغور من المعجبين بأكبر منافسي ليفربول، أي مانشستر يونايتد، لكنه قال سابقا إنه حريص على دخول عالم ملكية كرة القدم، بعد أن أعرب عن رغبته في شراء تشيلسي من مالكه السابق الروسي رومان أبراموفيتش.
وكانت صحيفة ذا أتلتيك" الإنجليزية فجرت مفاجأة مدوية الاثنين حيث ذكرت أن شركة "فينواي الرياضية" المالكة لنادي ليفربول قررت عرض النادي الإنجليزي للبيع بشكل كامل.
وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن ملاك نادي ليفربول في انتظار استقبال العروض لشراء النادي للنظر فيه، لكن إتمام صفقة البيع من عدمها غير مؤكد حتى الآن.
(روسيا اليوم)
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