9 أرقام و80 ميدالية لسباحي نادي النجاح في الدوحة

عادت بعثة النادي من العاصمة القطرية متوجة بـ80 ميدالية ملونة و9 أرقام قياسية لبنانية جديدة.



وتألفت بعثة النادي اللبناني الى بطولة الدوحة القطرية الدولية من 33 شخصا بين رياضيين واداريين ومدربين.

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وقال المدير الفني المدرب الوطني محمد صقر، ان لاعبيه حققوا 9 أرقام قياسية لبنانية جديدة، و80 ميدالية توزعت بين الذهب (20) والفضة (30) والبرونز (30).

وجاءت الأرقام القياسية كالتالي:



- 50 مترا ظهرا (10-11 سنة اناث): 34.56 ثانية سجلته ماريا سابا، بعدما كانت ياسمينا الحاج علي سجلت 35.35 وحطمت الرقم السابق 35.57 المسجل باسم آية مجذوب (من نادي بالما).

- 100 متر ظهرا (10-11 سنة ذكور): 1.18.95 دقيقة سجله جود عون، السابق 1.18.98 لأندرو غانم (الجمهور).

- 200 متر فراشة (10-11 سنة ذكور): 2.49.84 دقيقتان سجله عمر سنو، بعدما كان غسان زين سجل 3.00.72 دقائق، وحطم الرقم السابق 3.12.25 المسجل باسم ماجد حجازي (النجاح).



- البدل 4 مرات 50 مترا حرة (10-11 سنة ذكور): 2.09.59 دقيقتان، الرقم السابق 2.15.54 لنادي النجاح.



- البدل 4 مرات 50 مترا متنوعة (10-11 سنة ذكور): 2.29.37 دقيقتان، الرقم السابق 2.37.30 لنادي أكوامارينا.



- البدل 4 مرات 50 مترا حرة (10-11 سنة اناث): 2.09.64 دقيقتان، الرقم السابق 2.18.00 لنادي النجاح.



-البدل 4 مرات 50 مترا متنوعة (10-11 سنة اناث): 2.25.25 دقيقتان، الرقم السابق 2.40.70 لنادي النجاح.