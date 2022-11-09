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رياضة

ضربة موجعة.. الإصابة تحرم حارس سويسرا من المشاركة في مونديال قطر

Lebanon 24
09-11-2022 | 09:52
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أعلن نادي لوريان الفرنسي رسميًا غياب حارس مرماه السويسري إيفون مفوغو عن صفوف منتخب بلاده المشارك في منافسات مونديال قطر 2022.

وتعرَّض مفوغو البالغ من العمر 28 عامًا، إلى إصابة قوية بالركبة في أثناء مشاركته مع لوريان في مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الدوري الفرنسي الأحد الماضي، خلال المواجهة التي انتهت لصالح الباريسيين 2-1.
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ووجد مفوغو نفسه مجبرًا على مغادرة الملعب مبكرًا خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، بعد معاناته من مشاكل في الركبة، مباشرةً بعد تلقيه هدفًا من البرازيلي نيمار.

وتُشكِّل هذه الأنباء ضربةً موجعةً لمدرب منتخب سويسرا، الذي يخوض منافسات مونديال قطر ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات البرازيل وصربيا والكاميرون.
 
 
المصدر: win win

رياضة

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