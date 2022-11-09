أستراليا تعلن قائمتها النهائية للمشاركة في مونديال قطر

كشف غراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي عن قائمة من 26 لاعباً، تم اختيارهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ومن بين 26 لاعبًا وجُهت لهم الدعوة لتمثيل منتخب أستراليا في المونديال العربي قطر 2022، سيكون 17 لاعبًا على موعد مع اكتشاف أجواء كأس العالم لأول مرة في مشوارهم الكروي.

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وسيلعب قائد المنتخب الأسترالي، الحارس مات رايان، نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في مشواره، فيما سيلعب كل من عزيز بهيش وميلوس ديجينيك وجاكسون إيرفين وجيمي ماكلارين وآرون موي وبيلي رايت، ضمن آخرين، بطولتهم الثانية.

وتغير المنتخب الأسترالي كثيرا في السنوات الأربع الأخيرة، بعد أن حل غراهام أرنولد محل بيرت فان مارفيك كمدرب للمنتخب.

ويعتمد المدرب الأسترالي البالغ من العمر 58 عامًا على مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، مع أنماط تكتيكية "4-2-3-1" و"4-4-2" و"4-1-3-2".

قائمة منتخب أستراليا النهائية لكأس العالم 2022

حراسة المرمى: مات رايان، أندرو ريدماين، داني فوكوفيتش.



خط الدفاع: ناثانيال أتكينسون، جويل كينغ، عزيز بهيش، كي روليز، ميلوس ديجينيك، هاري سوتار، توماس دينغ، بيلي رايت، فران كاراغيتش.



خط الوسط: كيانو باكوس، جاكسون إيرفين، كام ديفلين، رايلي ماكغري، أجدين هروستيك، آرون موي.



خط الهجوم:مارتن بويل، غارانغ كول، جايسون كامينغز، ماثيو ليكي، ميتش ديوك، أوير مابيل، كريج جودوين، جيمي ماكلارين.

المصدر: win win