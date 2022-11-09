Advertisement

رياضة

أستراليا تعلن قائمتها النهائية للمشاركة في مونديال قطر

Lebanon 24
09-11-2022 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1009049-638036100802632868.jpg
Doc-P-1009049-638036100802632868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف غراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي عن قائمة من 26 لاعباً، تم اختيارهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ومن بين 26 لاعبًا وجُهت لهم الدعوة لتمثيل منتخب أستراليا في المونديال العربي قطر 2022، سيكون 17 لاعبًا على موعد مع اكتشاف أجواء كأس العالم لأول مرة في مشوارهم الكروي.
Advertisement
وسيلعب قائد المنتخب الأسترالي، الحارس مات رايان، نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في مشواره، فيما سيلعب كل من عزيز بهيش وميلوس ديجينيك وجاكسون إيرفين وجيمي ماكلارين وآرون موي وبيلي رايت، ضمن آخرين، بطولتهم الثانية.
وتغير المنتخب الأسترالي كثيرا في السنوات الأربع الأخيرة، بعد أن حل غراهام أرنولد محل بيرت فان مارفيك كمدرب للمنتخب.
 
 
ويعتمد المدرب الأسترالي البالغ من العمر 58 عامًا على مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، مع أنماط تكتيكية "4-2-3-1" و"4-4-2" و"4-1-3-2".
قائمة منتخب أستراليا النهائية لكأس العالم 2022
 
 
 حراسة المرمى: مات رايان، أندرو ريدماين، داني فوكوفيتش.
 
خط الدفاع: ناثانيال أتكينسون، جويل كينغ، عزيز بهيش، كي روليز، ميلوس ديجينيك، هاري سوتار، توماس دينغ، بيلي رايت، فران كاراغيتش.
 
خط الوسط: كيانو باكوس، جاكسون إيرفين، كام ديفلين، رايلي ماكغري، أجدين هروستيك، آرون موي.
 
خط الهجوم:مارتن بويل، غارانغ كول، جايسون كامينغز، ماثيو ليكي، ميتش ديوك، أوير مابيل، كريج جودوين، جيمي ماكلارين.
 
المصدر: win win
 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-11-09
11:00 | 2022-11-09
10:06 | 2022-11-09
09:52 | 2022-11-09
08:00 | 2022-11-09
06:17 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website