برسالة مؤثرة.. لاعب جديد يعلن غيابه عن كأس العالم

أعلن ريس جيمس مدافع نادي تشيلسي، بشكل رسمي غيابه عن منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.



وكشف ريس جيمس مدافع تشيلسي، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، غيابه عن صفوف منتخب إنجلترا في مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة.

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وقال جيمس: " أنا محبط، كنت أعرف منذ اللحظة التي تعرضت خلالها لإصابة الركبة أن اللحاق بكأس العالم أمر صعب، عملت بجد للتعافي ومساعدة الفريق في كأس العالم لكن ذلك لم يتحقق، بالتوفيق للجميع".



كان ريس جيمس قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته مع تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.



وكشف تشيلسي في بيان رسمي، عن معاناته ريس جيمس من إصابة في الركبة تتطلب الراحة لمدة 8 أسابيع من أجل العلاج بشكل كامل، وهو ما وجه ضربة قوية لجاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا قبل المونديال.



جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا، ينافس في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من إيران وأمريكا وويلز.