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رياضة

استبعاد كانتي وبوجبا.. ديشامب يعلن قائمة فرنسا في كأس العالم

Lebanon 24
09-11-2022 | 23:34
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استدعى المدير الفني ديديه ديشامب 25 لاعبًا إلى قائمة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، المشاركة في منافسات كأس العالم بقطر 2022.
 
وفي ما يلي قائمة المنتخب الفرنسي التي ستخوض المونديال:
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حراسة المرمى: هوجو لوريس، ستيف مانداندا، ألفونسو أريولا.
 
 
الدفاع: بنجامين بافارد، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، رافاييل فاران، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، بريسنال كيمبيمبي.
 
 
الوسط: يان فيرتون، يوسف فوفانا، إدوارد كامافينجا، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، ماتيو جاندوزي.
 
 
الهجوم: كريم بنزيما، أوليفيه جيرو، كينجسلي كومان، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي وكريتسوفر نكونكو.

وشهدت القائمة الفرنسية، غياب كل من نجولو كانتي وبول بوجبا، بسبب الإصابة، إضافة إلى استبعاد عناصر أخرى مثل فيرلاند ميندي وصامويل أومتيتي وغيرهما.
 
 
يذكر أن منتخب فرنسا هو حامل لقب كأس العالم 2022، بعدما تغلب في المباراة النهائية على حساب كرواتيا (4-2).
 
 
المصدر: يلا كورة

رياضة

كأس العالم2022

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