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رياضة

مدرب الأرجنتين يطلب إعفاء لاعبيه من الأندية.. هل قصد ميسي؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 02:00
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ناشد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، الأندية الأوروبية من أجل إعفاء لاعبيه غير الجاهزين بدنيا بنسبة 100% من اللعب.
ويخشى مدرب المنتخب الأرجنتيني خسارة المزيد من اللاعبين قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر بعد أيام قليلة.
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وتفتقد الأرجنتين جيوفاني لوسيلسو لاعب وسط فياريال الإسباني، الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع ناديه، كما تترقب مدى جاهزية المدافع كريستيان روميرو والمهاجم باولو ديبالا.
وقال سكالوني للتلفزيون الأرجنتيني من قطر: "الحقيقة هي أننا نتحاور مع الأندية حتى لا يلعب هؤلاء غير الجاهزين بنسبة 100% في مبارياتهم مع أنديتهم".
يأتي ذلك في ظل الشكوك التي تحوم حول جاهزية ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وغيابه عن المباراة الماضية بسبب إصابة في وتر أكيليس.
وأضاف: "لقد عملنا لنرى إمكانية أن تتركهم الأندية (للانضمام للمعسكر) لكن هذا صعب".
وأكد سكالوني أنه "سيكون هناك بعض اللاعبين الذين لن يلعبوا المباريات القليلة المقبلة كإجراء احترازي، نعلم أنهم بخير، وإنما القرار يتعلق بما هو قادم (كأس العالم) أكثر من أي شيء آخر".
ولم يضم خورخي سامباولي مدرب إشبيلية، الثنائي الأرجنتيني أليخاندرو جوميز وماركوس أكونيا لمواجهة ريال سوسيداد، اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني.
وقال سكالوني إنه سيقيم "الحالة البدنية" للاعبيه قبل إعلان التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في قطر.
المصدر: العين

رياضة

كأس العالم2022

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