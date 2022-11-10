كيف يستعد منتخب المغرب لكأس العالم 2022؟

يستعد منتخب المغرب للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، خلال النسخة المرتقبة التي تقام في قطر 2022.



ويلاحق منتخب "أسود الأطلس" حلم التأهل للدور الثاني من البطولة، للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 1986 التي اصطدم وقتها في دور الـ16 بنظيره الألماني، حين خسر 0-1.

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ويبدأ بطل أفريقيا الأسبق استعداداته للحدث العالمي المرتقب، في 14 تشرين ثاني من خلال مران أول سيحتضنه مركز تدريبات محمد السادس.



وسيشد منتخب المغرب الرحال يوم 15 تشرين الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل الانتظام في معسكر تحضيري، استعدادا للمباراة الودية المرتقبة أمام جورجيا.



ومباشرة بعد المباراة، تشد بعثة "أسود الأطلس" الرحال إلى قطر، من أجل الانتظام في معسكر ثان قبل انطلاق كأس العالم 2022.



يذكر أن منتخب "أسود الأطلس" يفتتح مشواره في نهائيات المونديال يوم 23 تشرين الثاني الحالي حين يواجه كرواتيا.





وكانت قرعة المونديال قد وضعت منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجانب منتخبات كندا وبلجيكا وكرواتيا.