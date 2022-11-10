ما هي أقوى 7 مباريات في مجموعات كأس العالم؟

يشهد دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، العديد من المواجهات البارزة والمرتقبة، يأتي في مقدمتها مباراة إسبانيا وألمانيا.



ومن المنتظر دخول كافة المنتخبات بجميع عناصرها القوية، أملا في معانقة اللقب الدولي الأغلى عبر تاريخ كرة القدم.

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وخلال السطور التالية، هذه أبرز 5 مواجهات خلال دور المجموعات لمونديال قطر 2022:



إسبانيا وألمانيا

مباراة إسبانيا وألمانيا هي واحدة من أقوى المباريات على مستوى المنتخبات، نظرا للأسماء اللامعة التي يمتلكها كلا المنتخبين، بالإضافة إلى تاريخهما الكبير.



إسبانيا التي حصدت اللقب مرة واحدة فقط خلال عام 2010، ستواجه منتخب ألمانيا حامل اللقب 4 مرات في أعوام 1955 و1974 و1990 و2014، بالجولة الثانية بدور المجموعات.





ويتطلع المنتخب الألماني خلال هذه البطولة لرد اعتباره بعدما فشل في التأهل من دور المجموعات خلال النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا، بينما يسعى "الماتادور" في الوصول لأبعد مدى، حيث ودع النسخة الماضية من دور الـ16. إسبانيا التي حصدت اللقب مرة واحدة فقط خلال عام 2010، ستواجه منتخب ألمانيا حامل اللقب 4 مرات في أعوام 1955 و1974 و1990 و2014، بالجولة الثانية بدور المجموعات.ويتطلع المنتخب الألماني خلال هذه البطولة لرد اعتباره بعدما فشل في التأهل من دور المجموعات خلال النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا، بينما يسعى "الماتادور" في الوصول لأبعد مدى، حيث ودع النسخة الماضية من دور الـ16.



وكانت آخر مواجهة جمعتهما، انتهت بفوز إسبانيا 6-0، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وهو ما يشعل لقاء الطرفين في مونديال قطر، رغبة من "الماكينات الألمانية" في تعويض هذه الخسارة الفادحة.



السنغال وهولندا

يواجه المنتخب الهولندي نظيره السنغالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للمونديال.



وتعد هذه المباراة أحد أقوى المباريات خلال دور المجموعات، نظرا لتمتع كلا المنتخبين بعدد وافر من النجوم البارزة في الملاعب الأوروبية.







ويأمل المنتخب السنغالي خلال ظهوره المونديالي الثالث في تجاوز إنجازه خلال نسخة 2002 عندما وصل للدور ربع النهائي وودع المسابقة على يد تركيا.



في المُقابل، فإن "الطواحين الهولندية" تسعى للمنافسة بقوة، بعدما فشلت في التأهل خلال النسخة الماضية، بعد احتلال المركز الثاني في 2010 والمركز الثالث 2014. في المُقابل، فإن "الطواحين الهولندية" تسعى للمنافسة بقوة، بعدما فشلت في التأهل خلال النسخة الماضية، بعد احتلال المركز الثاني في 2010 والمركز الثالث 2014.



البرازيل والكاميرون

يدخل المنتخب البرازيلي مونديال قطر بتشكيلة مليئة بالنجوم، حيث يمتلك العديد من الوجوه المتميزة وعلى رأسها نيمار دا سيلفا.



وستشهد الجولة الأولى مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين البرازيل والكاميرون، ضمن منافسات المجموعة السابعة.





ورغم ضعف إمكانيات الكاميرون مقارنة بالبرازيل، فإن فينسنت أبوبكر قائد "الأسود" سبق وأن خرج بتصريحات قوية، أكد خلالها عدم خوف فريقه من لقاء السامبا، مشيرا إلى أن جميع النتائج واردة في كرة القدم.



وتعود آخر مواجهة بين البرازيل والكاميرون إلى النسخة الماضية في دور المجموعات أيضا عندما فاز "السامبا" بنتيجة 4-1.



أوروجواي وغانا

يلتقى منتخب أوروجواي نظيره غانا، ضمن المجموعة الثامنة، في مباراة ثأرية بالنسبة لـ "البلاك ستارز".



يمتلك منتخب غانا ذكرى سيئة مع أوروجواي، حيث مر 12 عاما على مواجهة الدور ربع النهائي التي جمعتهما بنسخة 2010، وشهدت تأهل أوروجواي.





التأهل لم يكن عاديا كبعض المباريات، حيث منع لويس سواريز مهاجم أوروجواي الكرة من دخول الشباك عندما تصدى لها مثل حراس المرمى خلال الوقت الضائع من الأشواط الإضافية، ليتم احتساب ركلة جزاء ثم أهدرها أسامواه جيان.



وفاز منتخب أوروجواي بعدها بركلات الترجيح ومنع المنتخب الغاني من تحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة الأفريقية بمنافسات المونديال.



بلجيكا وكرواتيا

تشهد المجموعة السادسة مواجهة قوية بين المنتخبين، حيث يمتلك كلٍ منهما العديد من اللاعبين الكبار في مقدمتهم ثنائي ريال مدريد الإسباني إيدين هازارد ولوكا مودريتش.



ومن المتوقع أن يتأهل الثنائي للدور المُقبل من البطولة، حيث يتواجد معهما منتخبين أقل قوة وهما المغرب وكندا.



الأرجنتين وبولندا

يترقب عشاق كرة القدم أيضا، مباراة تجمع بين منتخبي الأرجنتين وبولندا في دور المجموعات.



ويخوض المنتخبان غمار البطولة ضمن المجموعة الثالثة مع المكسيك والسعودية، وتمثل المباراة بينهما صداما مرتقبا بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي.



البرتغال وأوروجواي

في صدام مكرر من دور الـ16 في مونديال روسيا الماضي، يلتقي منتخبا البرتغال وأوروجواي وجها لوجه، مبكرا في الدور الأول.



ويسعى الأوروجواياني لويس سواريز لتأكيد تفوقه على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن أطاح به من ثمن نهائي النسخة الماضية.