Advertisement

رياضة

قائمة كرواتيا وسويسرا في كأس العالم 2022: من حضر ومن غاب؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1009248-638036688083087464.jpg
Doc-P-1009248-638036688083087464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، عن القائمة التي ستُشارك في منافسات بطولة كأس العالم التي ستنطلق بعد أيام في قطر، في المجموعة التي تضم إلى جانبها بلجيكا والمغرب وكندا، إذ ضمت القائمة 26 لاعباً، من بينهم 3 حراس مرمى.
Advertisement
 
وسبق لعدد من نجوم منتخب كرواتيا أن خاضوا تجربة كأس العالم ويملكون خبرة كبيرة في مثل هذه البطولات، وعلى رأسهم قائد المنتخب لوكا مودريتش، الذي سيكون موجوداً للمرة الرابعة في كأس العالم، بعدما سبق له أن خاض مونديال ألمانيا في 2006 وكأس العالم في البرازيل عام 2014، والبطولة العالمية في روسيا 2018، وكان غيابه الوحيد عن كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010، التي لم يتأهل إليها منتخب بلاده.


ويضم المنتخب الكرواتي الذي خاض نهائي كأس العالم الأخيرة أمام فرنسا عددا من اللاعبين الآخرين الذين سيخوضون كأس العالم للمرة الثالثة، وهم المدافعون دوماغوغ فيدا وديان لوفرين، بالإضافة إلى لاعب فريق توتنهام إيفان بيريسيتش.
وسيشارك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش في المونديال الثاني بعد أن كان في مونديال روسيا احتياطياً لدانييل سوباسيتش، كما أن المهاجم آندري كراماريتش سيخوض بدوره المونديال الثاني في مسيرته.
وسيكون على منتخب المغرب التعامل مع الخبرات الكبيرة للاعبي المنتخب الكرواتي ولمدربهم داليتش الذي يشارك بدوره للمرة الثانية في كأس العالم، وذلك في أول مواجهة ستجمعهما في افتتاح مباريات المجموعة السادسة يوم 23 تشرين الثاني على ملعب "البيت" في مدينة الخور.
 
 
كذلك، كشف مراد ياقين، المدير الفني للمنتخب السويسري، في تغريدة نشرها الاتحاد السويسري لكرة القدم على صفحته في "تويتر"، القائمة الكاملة للاعبين، والتي تتكون من 26 لاعباً.
وضمت اللائحة مثل ما كان متوقعا أبرز نجوم المنتخب، مثل لاعب نادي أرسنال الإنكليزي غرانيت تشاكا، ونجم نادي تشلسي الإنكليزي دينيس زكرياء، والنجم السابق لبايرن ميونخ الألماني شيردان شاكيري، الذي ينشط في الدوري الأميركي مع فريق شيكاغو، علاوة على المدافع الجديد لمانشستر سيتي الإنكليزي مانويل أكانجي القادم من بوروسيا دورتموند الألماني.
 
 
 
المصدر: وكالات

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-11-10
08:00 | 2022-11-10
05:00 | 2022-11-10
03:30 | 2022-11-10
03:00 | 2022-11-10
02:00 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website