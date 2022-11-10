قائمة كرواتيا وسويسرا في كأس العالم 2022: من حضر ومن غاب؟

أعلن مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، عن القائمة التي ستُشارك في منافسات بطولة كأس العالم التي ستنطلق بعد أيام في قطر، في المجموعة التي تضم إلى جانبها بلجيكا والمغرب وكندا، إذ ضمت القائمة 26 لاعباً، من بينهم 3 حراس مرمى.

Advertisement

وسبق لعدد من نجوم منتخب كرواتيا أن خاضوا تجربة كأس العالم ويملكون خبرة كبيرة في مثل هذه البطولات، وعلى رأسهم قائد المنتخب لوكا مودريتش، الذي سيكون موجوداً للمرة الرابعة في كأس العالم، بعدما سبق له أن خاض مونديال ألمانيا في 2006 وكأس العالم في البرازيل عام 2014، والبطولة العالمية في روسيا 2018، وكان غيابه الوحيد عن كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010، التي لم يتأهل إليها منتخب بلاده.





ويضم المنتخب الكرواتي الذي خاض نهائي كأس العالم الأخيرة أمام فرنسا عددا من اللاعبين الآخرين الذين سيخوضون كأس العالم للمرة الثالثة، وهم المدافعون دوماغوغ فيدا وديان لوفرين، بالإضافة إلى لاعب فريق توتنهام إيفان بيريسيتش.

وسيشارك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش في المونديال الثاني بعد أن كان في مونديال روسيا احتياطياً لدانييل سوباسيتش، كما أن المهاجم آندري كراماريتش سيخوض بدوره المونديال الثاني في مسيرته.

وسيكون على منتخب المغرب التعامل مع الخبرات الكبيرة للاعبي المنتخب الكرواتي ولمدربهم داليتش الذي يشارك بدوره للمرة الثانية في كأس العالم، وذلك في أول مواجهة ستجمعهما في افتتاح مباريات المجموعة السادسة يوم 23 تشرين الثاني على ملعب "البيت" في مدينة الخور.

كذلك، كشف مراد ياقين، المدير الفني للمنتخب السويسري، في تغريدة نشرها الاتحاد السويسري لكرة القدم على صفحته في "تويتر"، القائمة الكاملة للاعبين، والتي تتكون من 26 لاعباً.

وضمت اللائحة مثل ما كان متوقعا أبرز نجوم المنتخب، مثل لاعب نادي أرسنال الإنكليزي غرانيت تشاكا، ونجم نادي تشلسي الإنكليزي دينيس زكرياء، والنجم السابق لبايرن ميونخ الألماني شيردان شاكيري، الذي ينشط في الدوري الأميركي مع فريق شيكاغو، علاوة على المدافع الجديد لمانشستر سيتي الإنكليزي مانويل أكانجي القادم من بوروسيا دورتموند الألماني.