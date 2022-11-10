مدرب بلجيكا يضع شرطاً أمام لوكاكو للمشاركة في المونديال

عانى النجم البلجيكي لنادي إنتر ميلانو الإيطالي، روميلو لوكاكو منذ عودته إلى الفريق خلال الموسم الحالي قادماً من تشلسي الإنكليزي، من إصابات متكررة منعته من المشاركة بانتظام مع الفريق، سواء في الدوري الإيطالي لكرة القدم أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت آخرها إصابة قوية في عضلات الفخذ.

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وقال روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، شرطاً وحيداً لمشاركة مهاجمه الأول في كأس العالم بقطر التي ستنطلق بعد أيام قليلة، وهو قدرته على المشاركة في مباراة وحيدة على الأقل خلال دور المجموعات، وبالتالي أن يكون جاهزاً للعب انطلاقاً من يوم 1 كانون الأول القادم.



وقال مدرب الشياطين الحمر: "في هذه اللحظة، لوكاكو غير قادر على اللعب، نشهد بوادر تحسن، لكننا سننتظر حتى إعلان القائمة يوم الخميس، لمنح أنفسنا المزيد من الوقت، علينا تقييم تحسن حالته للمساعدة في تقدير الجدول الزمني لشفائه".

ويعتبر الدبابة لوكاكو من اللاعبين المهمين في منتخب بلجيكا، خصوصا أنه قد شارك مع المنتخب في 102 مباراة سجل خلالها 68 هدفا.