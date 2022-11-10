Advertisement

رياضة

مدرب بلجيكا يضع شرطاً أمام لوكاكو للمشاركة في المونديال

Lebanon 24
10-11-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1009249-638036691637674579.jpg
Doc-P-1009249-638036691637674579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عانى النجم البلجيكي لنادي إنتر ميلانو الإيطالي، روميلو لوكاكو منذ عودته إلى الفريق خلال الموسم الحالي قادماً من تشلسي الإنكليزي، من إصابات متكررة منعته من المشاركة بانتظام مع الفريق، سواء في الدوري الإيطالي لكرة القدم أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت آخرها إصابة قوية في عضلات الفخذ.
Advertisement
وقال روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، شرطاً وحيداً لمشاركة مهاجمه الأول في كأس العالم بقطر التي ستنطلق بعد أيام قليلة، وهو قدرته على المشاركة في مباراة وحيدة على الأقل خلال دور المجموعات، وبالتالي أن يكون جاهزاً للعب انطلاقاً من يوم 1 كانون الأول القادم.

وقال مدرب الشياطين الحمر: "في هذه اللحظة، لوكاكو غير قادر على اللعب، نشهد بوادر تحسن، لكننا سننتظر حتى إعلان القائمة يوم الخميس، لمنح أنفسنا المزيد من الوقت، علينا تقييم تحسن حالته للمساعدة في تقدير الجدول الزمني لشفائه".
ويعتبر الدبابة لوكاكو من اللاعبين المهمين في منتخب بلجيكا، خصوصا أنه قد شارك مع المنتخب في 102 مباراة سجل خلالها 68 هدفا.
المصدر: العربي الجديد

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-11-10
08:00 | 2022-11-10
05:00 | 2022-11-10
03:30 | 2022-11-10
02:30 | 2022-11-10
02:00 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website