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رياضة
كلوب: أنا ملتزم مع ليفربول
Lebanon 24
10-11-2022
|
14:00
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أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول التزامه مع فريقه الإنجليزي في ظل عروض الاستثمار التي تدرسها مجموعة "فينواي سبورت غروب" والتي قد تقود إلى بيع النادي.
وذكرت تقارير صحفية هذا الأسبوع أن المجموعة المالكة لليفربول، ومقرها في أميركا استعانت ببنكي الاستثمار جولدمان ساكس ومورجان ستانلي لإدارة أيّ صفقة محتملة.
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وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على ديربي كاونتي 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية في كأس رابطة المحترفين، مساء الأربعاء: نعلم بالأمر منذ فترة أطول بعض الشيء، بشأن أفكار مجموعة فينواي سبورت غروب، ولا أعلم لماذا نقول جميعا أنه سيتم بيع النادي ؟ ما قرأته هو أنهم يبحثون عن مستثمرين وهذا منطقي، فكرة جيدة، أحب ذلك، هذا لا يفسد استعداداتنا مطلقا.
وأضاف: بالنسبة لي هذا لا يعني أي شيء، بصرف النظر عما يحدث، أحب حقا طريقة عملنا سويا مع الملاك ولكن إذا تغير ذلك فأنا ملتزم مع النادي بالتأكيد. بصرف النظر عما يحدث فنحن نواصل التقدم ونواصل التخطيط،، وهذه النوعية من الأمور تستغرق وقتا.
وقال: في الوقت الحالي لم يحدث أي شيء، هي فقط أنباء، نحن نعمل عن كثب مع مجموعة فينواي سبورت غروب، هي علاقة رائعة حتى الآن ولن يتغير الأمر.
(العربية)
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