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رياضة
سقوط وكيل لاعبين شهير من الطابق العاشر في دولة عربيّة!
Lebanon 24
10-11-2022
|
16:00
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول وفاة حازم الحديدي، وكيل لاعبين مصريين، الذي توفي مساء أمس، عقب سقوطه من شرفة منزله من الطابق العاشر.
واستكمل أحمد شوبير: فؤجئت باتصال هاتفي من المحامي الدولي هشام عبد ربه، بعد وفاة حازم الحديدي، يسألني عن سبب وفاته، ووقتها أبلغني أن حازم قد تواصل معه قبل عدة أيام وكان في حالة اكتئاب شديد، وأخبره بأنه سيموت بعد عدة أيام.
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وواصل نجم الأهلي السابق تصريحاته، قائلا: نفس الاتصال تلقاه من محمد عثمان المحامي، الذي أبلغه بنفس الكلام، حيث قال له حازم الحديدي إنه "في حالة اكتئاب شديد، وممكن أن تجدوني ميتًا خلال عدة أيام.
وأردف أحمد شوبير: ألوم نفسي.. هل نحن مسؤولون عن وفاته، هل لم نقترب منه بشكل كافٍ؟.. من الممكن أن يكون الإنسان وسط الناس ويشعر أنه وحيدًا، أو في وسط نجاح ويشعر بحالة اكتئاب".
وأوضح حسام، شقيق وكيل اللاعبين، أن أخاه كان يقف بشرفة حجرة نومه واختل توازنه لشعوره بدوران فسقط ولم يراه أحد.
وأفاد شقيق حازم الحديدي، بأن شقيقه يوم الواقعة أدى صلاة الفجر، ولا يعقل أبدا أن يكون أنهى حياته "آخر حاجة يفكر فيها الانتحار"، ولا توجد لديه دوافع لذلك.
(روسيا اليوم)
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