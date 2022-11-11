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رياضة
كأس الرابطة... ليفربول ومانشستر سيتي و"لقاء ناري"
Lebanon 24
11-11-2022
|
02:00
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أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم، عن أصعب مواجهة لليفربول حامل اللقب أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في استاد الاتحاد.
وعانى ليفربول محليا هذا الموسم، حيث احتاج إلى ركلات الترجيح للتغلب على ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية، الأربعاء، بعد التعادل السلبي على ملعب أنفيلد.
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واضطر مانشستر سيتي، الذي فاز بأربعة من آخر 5 ألقاب للبطولة، للعمل بجدية للفوز في الدور الثالث على تشلسي.
وكانت الهزيمة الوحيدة للسيتي في كافة المسابقات هذا الموسم أمام ليفربول، حيث منح هدف المصري محمد صلاح قرب النهاية الفوز 1-صفر لليفربول في الدوري الشهر الماضي.
ويستضيف مانشستر يونايتد، الذي عاد من تأخره مرتين ليهزم أستون فيلا 4-2 على ملعب أولد ترافورد، بيرنلي المنافس في الدرجة الثانية بالدور الرابع.
وهناك مواجهة أخرى خالصة بين فريقين بالدوري الممتاز ستجمع نيوكاسل يونايتد وبورنموث.
المصدر: سكاي نيوز
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