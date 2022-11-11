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رياضة
ريال مدريد يضيق الخناق على برشلونة
Lebanon 24
11-11-2022
|
05:00
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استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات وفاز على ضيفه قادش 2-1، مذللا الفارق مع برشلونة المتصدر إلى نقطتين، في ختام منافسات المرحلة 14 من الدوري الإسباني، الخميس.
وفي المرحلة الأخيرة قبل التوقف إيذانا بانطلاق مونديال قطر 2022، وبغياب الفرنسي كريم بنزيمة الذي لا يزال يشعر بآلام في الفخذ، وجد "الملكي" طريقه إلى الفوز بعد الخسارة أمام ريو فايكانو 2-3، وهذه المرة بهدفي البرازيلي إدير ميليتاو (40)، والألماني توني كروس (70).
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ونجح بطل أوروبا في الحفاظ على الفوز رغم انتفاضة الضيوف المتأخرة، حيث أحرز لوكاس بيريس هدف قادش الوحيد (82).
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.
وافتتح ميليتاو التسجيل لريال مدريد عندما تلقى عرضية من الجهة اليسرى من كروس، ليحولها برأسه إلى يسار الحارس.
ونجح كروس نفسه بمضاعفة النتيجة بتصويبة صاروخية "على الطاير" من مشارف منطقة الجزاء.
وقلص بيريس النتيجة لقادش بعدما تابع كرة صدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في المرمى.
وفي مباراتين أخريين، فاز فالنسيا على ريال بيتيس بثلاثية نظيفة، بينما تعادل رايو فايكانو مع سلتا فيغو من دون أهداف.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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