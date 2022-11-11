مونديال 2022... فرناندو سانتوس يكشف تشكيلة البرتغال

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قدّم المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، الخميس، قائمة من 26 لاعباً سيخوضون غمار مونديال 2022، وعلى رأسهم مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.وبعد شكوك لفترة طويلة حيال جاهزيته بسبب التواء في الركبة، استدعي المدافع بيبي البالغ من العمر 39 عاما إلى التشكيلة، وهو الذي استأنف تدريباته مع ناديه بورتو مؤخراً بعد غيابه عن الملاعب منذ أوائل أكتوبر.ولتجديد محور دفاعه، استدعى سانتوس للمرة الأولى لاعب بنفيكا أنتونيو سيلفا (19 عاما).في المقابل، لم يستدع المدرب مهاجم ليفربول ديوغو جوتا لإصابته في ربلة الساق.كما غاب عن التشكيلة المخضرم جواو موتينيو (146 مباراة دولية) ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب بعد رونالدو.- حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي).- الدفاع: ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، أنتونيو سيلفا، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).- الوسط: روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (ولفرهامبتون الإنكليزي).- الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ريكاردو هورتا (براغا)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، وغونسالو راموس.